Tennis Tracker: V neděli vyvrcholí podniky v Basileji a Vídni, vítězku najde i WTA Elite Trophy

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. října?

10:16 – Matthew Donald na turnaji ITF W15 v řeckém Heraklionu své první finále v titul neproměnil. Osmnáctiletý český mladík nezaskočil hráče ze třetí světové stovky Francouze Valentina Royera, kterému podlehl drtivě 1:6, 1:6.

09:53 – Jannik Sinner se stal prvním Italem v open éře (od roku 1968), který během jedné sezony vyhrál 55 zápasů na hlavním okruhu. Dvaadvacetiletý rodák z Innichenu překonal dosavadní maxximum krajana Corrada Barazzuttiho.

09:42 – Daniil Medveděv znovu potvrdil, že je specialistou na tvrdé povrchy. Sedmadvacetiletý rodák z Moskvy jako teprve čtvrtý tenista v open éře (od roku 1968) postoupil minimálně osmkrát během jedné sezony do finále turnaje ATP na hardu, čímž se zařadil do společnosti Andreho Agassiho, Rogera Federera a Novaka Djokoviče.

07:04 – Jednadvacetiletý Dalibor Svrčina skončil na antukovém challengeru v brazilské Curitibě ve čtvrtfinále. Deštěm opakovaně přerušovanou přetahovanou s Američanem Oliverem Crawfordem, který na pátém turnaji po sobě (včetně ITF) útočí na finále, prohrál 6:7, 6:2, 1:6.

07:00 – V rámci šestého hracího dne letošního ročníku WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai se rozhodne o zbrusu nové šampionce "malého Turnaje mistryň". Ve finále se utkají osm zápasů neporažená domácí naděje Qinwen Zheng a rozjetá Beatriz Haddadová Maiaová, která na turnaji stále neztratila set. Obě finalistky budou útočit na svůj třetí kariérní titul.