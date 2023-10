Tennis Tracker: V Šanghaji jsou na programu boje o finále, představí se Korda či Dimitrov

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. října?

09:32 – Leylah Fernandezová pokračuje v Hongkongu ve svém nejlepším letošním turnaji. Bývalá finalistka US Open přehrála 6:2, 7:5 Annu Blinkovovou a navázala na skalpy talentovaných teenagerek Lindy Fruhvirtové a Mirry Andrejevové. Ve svém prvním finále od loňského března, kdy obhájila trofej v Monterrey, bude soupeřkou Kateřiny Siniakové, či Martiny Trevisanové. V neděli si zahraje o třetí titul, první mimo mexické město.

09:12 – Yue Yuan v Soulu už podruhé vylepšila své maximum na nejvyšším okruhu. Pětadvacetiletá Číňanka zdolala ve svém prvním čtvrtfinále Marii Bouzkovou a v semifinále přetlačila 6:7, 6:4, 6:2 Eminu Bektasovou, která se mezi nejlepší čtyřku na turnajích WTA podívala poprvé v kariéře. Ve svém největším finále vyzve Jessicu Pegulaovou, nebo Yaninu Wickmayerovou.

09:03 – Anastasia Detiucová odehrála svůj první letošní soutěžní zápas v singlu a v kvalifikaci turnaje WTA 250 v Nanchangu skončila hned v úvodním kole. Čtyřiadvacetiletá Češka moldavského původu podlehla 3:6, 3:6 své občasné deblové parťačce Amině Anšbové.

08:43 – Marie Bouzková ve čtyřhře neprohrála už osm zápasů v řadě. Týden po deblovém triumfu na 'tisícovce' v Pekingu se Španělkou Sarou Sorribesovou si zahraje o titul také na turnaji WTA 250 v jihokorejském Soulu po boku bývalé nejlepší deblistky světa Bethanie Mattekové-Sandsové, v semifinále druhý nasazený česko-americký pár porazil 6:3, 6:1 Irinu Chromačevovou a Fang-Hsien Wu.

07:00 – Také během soboty budou k vidění atraktivní zápasy na asijských turnajích. V Šanghaji se o finále porve Hubert Hurkacz se Sebastianem Kordou a Grigor Dimitrov s Andrejem Rubljovem. V Soulu si pak o postup do finále zahraje například Američanka Pegulaová s Belgičankou Wickmayerovou.