Tennis Tracker: V Turíně pokračuje prestižní Turnaj mistrů, představí se Alcaraz či Medveděv

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. listopadu?

09:05 – Jannik Sinner a Daniil Medveděv během sezony 2023 jako jediní porazili obě světové jedničky (Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze). Naposledy se to povedlo v roce 2008 Andymu Murraymu a Gillesu Simonovi, kteří si tehdy vyšlápli na Rogera Federera i Rafaela Nadala.

08:54 – Jannik Sinner se stal teprve 10. tenistou, který porazil Novaka Djokoviče v tie-breaku rozhodujícího třetího setu. Před 23. narozeninami to dokázal jako teprve třetí po Rafaelu Nadalovi a Carlosi Alcarazovi.

08:45 – Osmnáctiletá Linda Fruhvirtová se vydala ukončit sezonu na turnaj ITF W100 v japonském Takasaki, kde ostartovala výhrou 6:2, 6:3 nad Eudice Chong z Hongkongu. O čtvrtfinále si nejvýše nasazená Češka zahraje s další kvalifikantkou Mananchayou Sawangkaewovou z Thajska.

06:30 – Také ve středu bude v italském Turíně na co koukat. V rámci Turnaje mistrů čeká druhé vystoupení Carlose Alcaraze, jenž si bude chtít po porážce se Zverevem napravit reputaci a Andreje Rubljova porazit. Alexander Zverev pak ve večerním duelu vyzve Daniila Medveděva.