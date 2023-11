Tennis Tracker: V Turíně startuje prestižní Turnaj mistrů, na programu je i finále BJK Cupu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. listopadu?

06:30 – Nedělní program bude pro tenisového fanouška velmi výživný. V Seville se totiž uskuteční finále BJK Cupu mezi Kanadou a Itálií, v italském Turíně pak odstartuje Turnaj mistrů. První zápasy obstará domácí Sinner proti Tsitsipasovi a také Djokovič proti Runemu.