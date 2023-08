Tennis Tracker: Ve Washingtonu se odehrají finále, v Praze se čeká na počasí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 6. srpna?

11:20 – Začátek nedělního programu na Livesport Prague Open se opět odkládá o další hodinu. Tenistky se na kurt nedostanou před 12:30.

10:25 – Drobný déšť opět kazí ranní optimismus pořadatelů Livesport Prague Open. Semifinálové duely na kurtech ve Stromovce nezačnou dříve než v 11:30.

09:37 – "Cítil jsem, že jsme oba chtěli přijít na kurt a předvést skvělé finále. A myslím, že to byl opravdu skvělý zápas. Alex hrál úžasně a já se jen snažil udržet krok s jeho hrou. Jsem moc rád, že se nám finále povedlo. Publikum bylo plně vtaženo do hry," komentoval Tsitsipas vítězné finále v Los Cabos.

08:59 – Aktuálně z Livesport Prague Open: Před hodinou přestalo pršet, hráčky se už rozcvičují v posilovně. Z kurtů mizí plachty a dosouší se po 24hodinovém dešti. V 10:00 by měly odstartovat semifinálové duely ve dvouhře Linda Nosková – Tamara Korpatschová a Nao Hibinová – Jaqueline Cristianová. I když je předpověď počasí na neděli příznivější, déšť pravděpodobně znovu promluví do zápasového programu.

08:30 – Diváci na Livesport Prague Open se v sobotu nedočkali jediné tenisové výměny, přesto v areálu ve Stromovce několik desítek fanoušků téměř celý den čekalo a věřilo v lepší počasí. Nedočkali se, někteří z nich se ale odnesli aspoň podepsané kartičky domácích tenistek.

07:52 – Stefanos Tsitsipas hned na prvním turnaji po obnovení spolupráce s australským trenérem Marcem Philippoussisem ukončil čekání na první triumf od loňského června. Řecký tenista potvrdil roli největšího favorita na podniku ATP 250 v mexiickém Los Cabos, kde v závěrečném duelu porazil 6:3, 6:4 Australana Alexe de Minaura, vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 11:1 a přerušil šňůru pěti finálových neúspěchů

07:47 – Daniel Evans na 'pětistovce' ve Washingtonu porazil 6:3, 7:6 Bulhara Grigora Dimitrova a počtvrté v kariéře a poprvé na takto velkém turnaji postoupil na okruhu ATP do finále. O druhý titul si třiatřicetiletý Brit zahraje s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem (h2h 2:0).

07:43 – Tallon Griekspoor v 27 letech pokračuje v životní sezoně. Na podniku ATP 500 ve Washingtonu zdolal 3:6, 6:3, 6:2 sedm zápasů neporaženou světovou devítku Taylora Fritze, na 10. pokus si připsal skalp hráče TOP 10 a postoupil do třetího a dosud největšího finále. Letos v Puné i Hertogenboschi v něm nizozemský tenista zvítězil.

07:39 – Coco Gauffová na domácím turnaji WTA 500 ve Washingtonu porazila dvakrát 6:3 loňskou šampionku Ljudmilu Samsonovovou a po sedmi měsících postoupila do finále. O čtvrtý titul si devatenáctiletá Američanka zahraje s Řekyní Mariou Sakkariovou (h2h 1:4).

06:25 – Finálové duely by se měly odehrát také v americkém Washingtonu, kde se v rámci mužského turnaje utká Tallon Griekspoor s Danielem Evansem. Mezi ženami stále může triumfovat domácí hráčka, Američanka Cori Gauffová se střetne s Marií Sakkariou.

06:00 – Tenisový turnaj Livesport Prague Open by měl v neděli pokračovat semifinálovými duely a následným finále – tedy pokud to ovšem počasí dovolí. Během sobotního dne se nehrálo pro vytrvalý déšť a v neděli zatím předpověď nevypadá o moc lépe. Ve hře je stále také Linda Nosková, jež by se měla utkat s Tamarou Korpatschovou.

