Tennis Tracker: Ve Wimbledonu pokračuje kvalifikace, v Eastbourne vrcholí příprava

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 27. června?

06:36 – O účast v hlavní části tenisového svátku budou bojovat tenistky v anglickém Wimbledonu. Zatímco na travnatých dvorcích v Londýně dostanou v úterý přednost ženy, v Eastbourne budou ladit svou formu na blížící se grandslam i muži.