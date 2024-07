Tennis Tracker: Ve Wimbledonu se bude bojovat o osmifinále, do hry půjde Alcaraz či Sinner

V All England Clubu budou tenisté bojovat o osmifinálovou účast.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. července?

13:15 – Páteční program letošního ročníku Wimbledonu se podle předpovědi bez deště neobejde a rozhodně nezačne v plánovaných 12:00 našeho času. Pořadatelé odložili start dnešního hracího plánu na 14:00 SELČ. Zatahovací střechou jsou vybaveny pouze dva největší kurty.

09:00 – Také v pátek se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje, tentokrát už o osmifinálovou účast. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará Carlos Alcaraz, jenž se utká s Francesem Tiafoem, který ho už na trávě před dvěma lety dokázal porazit. Do akce půjde také světová jednička Jannik Sinner, kterého čeká překážka v podobě Miomira Kecmanoviče.

V ženském turnaji zasáhne do hry druhá nejvýše postavená hráčka Coco Gauffová, jež se bude snažit potvrdit roli favoritky proti domácí Sonay Kartalové, které v žebříčku patří až 298. pozice.