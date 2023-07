Tennis Tracker: Ve Wimbledonu se hraje pátý den, představí se Djokovič i Šwiateková

Do hry se v pátek dostane i světová jednička Iga Šwiateková.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 7. července?

06:15 – V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se představí čtyři české naděje. Markéta Vondroušová a Marie Bouzková budou proti nasazeným soupeřkám bojovat už o postup do osmifinále. Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jiří Veselý absolvují teprve druhé kolo. Šlágr obstarají vítěz posledních čtyř ročníků a sedminásobný vítěz Novak Djokovič se Stanem Wawrinkou. K vidění bude také duel mezi světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a Petrou Martičovou.