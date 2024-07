Tennis Tracker: Ve Wimbledonu se pokračuje osmifinálovými boji, nastoupí Sinner či Alcaraz

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 7. července?

13:30 – Déšť bude tenisty i pořadatele trápit také v rámci nedělního dne. Program nezačne na venkovních dvorcích podle plánu ve 12:00 našeho času, nýbrž nejdříve ve 14:00 SELČ. Špatné počasí hrozí až do odpoledních hodin.

10:00 – Také v neděli se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje o postup do další fáze turnaje. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará v mužské části Jannik Sinner, jenž z pozice světové jedničky vyzve v osmifinále Bena Sheltona, jemuž v žebříčku patří 14. místo. Ve hře bude také Španěl Carlos Alcaraz, který se bude muset popasovat s Ugem Humbertem z Francie.

Mezi ženami dojde na zajímavý souboj mezi finalistkou French Open Jasmine Paoliniovou a Madison Keysovou z USA. Skvělou podívanou slibuje i duel mezi Coco Gauffovou a Emmou Navarrovou.