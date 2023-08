Tennis Tracker: Veterán Monfils si ve Washingtonu hravě poradil s Fratengelem

Gael Monfils ve Washingtonu postoupil do dalšího kola.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 1. srpna?

06:30 – Livesport Prague Open bude v úterý pokračovat dalšími zápasy a v akci bude hned šest českých hráček. Do hry se nicméně dostane také Číňanka Zhuová, která je po pondělním vyřazení Marie Bouzkové aktuálně nejvýše postavenou hráčkou turnaje.

01:30 – Na domácím turnaji neuspěl ani Američan Bjorn Fratangelo, který nestačil na populárního Francouze Gaela Monfilse 3:6, 4:6.

01:00 – O poměrně nečekaný výsledek se na turnaji ve Washingtonu postaral moldavský tenista Radu Albot, jenž si vyšlápl na domácího Marcose Girona 6:3, 5:7, 7:5.