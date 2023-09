Tennis Tracker: Vondroušová na wimbledonský titul nenaváže, Alcaraz je stále ve hře

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. září?

08:00 – Co by za to spousta jiných tenistů dala, Andrej Rubljov ale z nového 'rekordu' velkou radost. Jako první muž v open éře totiž na grandslamech prohrál všech devět čtvrtfinálových zápasů.

07:54 – Čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová plánuje, že se po mateřské pauze představí na lednovém Australian Open. Japonská tenistka naposledy hrála před rokem v Tokiu a v červenci porodila své první dítě, dceru Shai. "Sledovala jsem zápasy a přála jsem si, abych mohla hrát taky," řekla během US Open médiím. "Nyní jsem v této situaci a jsem za to vděčná. Moc svou dceru miluji, ale opět ve mě hoří ten oheň," řekla.

07:43 – Daniil Medveděv si v průběhu US Open definitivně zajistil start na Turnaji mistrů. Na prestižní akci na závěr sezony si zahraje pátý rok po sobě a bude se snažit zopakovat triumf z ročníku 2020.

07:22 –Aryna Sabalenková si premiérový posun na post světové jedničky zajistila dlouhodobě stabilními výkony. Jako první ve dvouhře žen od roku 2017 postoupila do semifinále na pěti grandslamech v řadě a jako teprve třetí v tomto století vyhrála alespoň 22 zápasů na grandslamech během jedné sezony.

06:05 – Carlos Alcaraz na US Open bez problémů pokračuje na cestě za obhájením svého prvního grandslamového titulu. Dvacetiletý Španěl přehrál 6:3, 6:2, 6:4 Němce Alexandera Zvereva, s nímž si na tvrdém povrchu poradil až na třetí pokus, stále v New Yorku neprohrál dohraný zápas a čtvrtý start na majoru v řadě proměnil minimálně v semifinále. O třetí finále si zahraje stejně jako před dvěma měsíci ve Wimbledonu v souboji dvou posledních šampionů s Daniilem Medveděvem.

02:55 – Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová po sérii 11 výher na grandslamových turnajích našla přemožitelku. Při premiéře ve čtvrtfinále US Open nevyužila proti domácí světové sedmnáctce Madison Keysové žádný z devíti brejkbolů a prohrála 1:6, 4:6.