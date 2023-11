Tennis Tracker: Vrbenský v Kanadě vyrovnal svůj nejlepší výsledek na challengerech

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. listopadu?

19:33 – Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury na Turnaji mistrů neprohráli už osm zápasů v řadě. Letos v Turíně znovu po roce prošli skupinou bez jediné porážky, v pátek s již jistým postupem do semifinále v zádech přehráli 5:7, 6:1, 10:2 australské vítěze melbournského grandslamu Rinkyho Hijikatu s Jasonem Kublerem. O finále třetí rok po sobě si obhájci titulu zahrají s mexicko-francouzským duem Santiago González a Edouard Roger-Vasselin.

19:18 – Michael Vrbenský v kanadském Drummondville zdolal ve svém první čtvrtfinále challengeru na tvrdém povrchu 6:2, 3:6, 6:4 Azize Dougaze z Tuniska a potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí antuku postoupil do semifinále. O premiérové finále si třiadvacetiletý Čech zahraje s nejvýše nasazeným Němcem Dominikem Köpferem, nebo Belgičanem Zizouem Bergsem.

18:47 – "Nejdůležitější dnes bylo, že jsem zůstal psychicky silný. Bylo tam pár vnitřních bojů, kdy jsem se trápil. On má úžasný return a při servisu vás dostává pod tlak. Musíte zůstat klidný a psychicky silný. To byl klíč k úspěchu," řekl Carlos Alcaraz po výhře nad Daniilem Medveděvem a postupu do semifinále Turnaje mistrů.

Rozhovor s Carlosem Alcarazem po postupu do semifinále Turnaje mistrů. Livesport

17:50 – Jakub Menšík na halovém challengeru ve švédském Danderydu nenašel po včerejší tříhodinové bitvě s Medjedovičem dostatek sil na čtvrtfinálový souboj s belgickým vrstevníkem Alexanderem Blockxem. Osmnáctiletý Čech v poslední přípravě před Davis Cupem prohrál jednoznačně 3:6, 0:6 a vítěz letošního Australian Open juniorů Blockx na svém prvním challengeru prodloužil neporazitelnost už na 15 zápasů. Sérii nastartoval dvěma triumfy na turnajích ITF.

16:01 – Carlos Alcaraz dokázal hned při svém debutu na Turnaji mistrů postoupit ze skupiny. Po úvodní porážce zvládl oba následující zápasy ve dvou setech a po vítězství 6:4, 6:4 nad Daniilem Medveděvem, který měl semifinálovou účast jistou už ve středu, vyhrál Červenou skupinu. Španělský supertalent si o finále zahraje s Novakem Djokovičem, Rus v semifinále změří síly s domácím Jannikem Sinnerem.

Sestřih zápasu Carlos Alcaraz – Daniil Medveděv. Livesport

13:33 – Už ve skupině letošního Turnaje mistrů skončily dva nejvýše nasazené páry. Po jedničkách Ivanovi Dodigovi a Austinovi Krajicekovi prohráli přímý souboj o semifinále také druzí nasazení Wesley Koolhof a Neal Skupski, loňští semifinalisté nestačili 4:6, 6:7 na Rohanna Bopannu a Matthewa Ebdena. Indický veterán a Australan si o finále zahrají s neporaženými vítězi druhé skupiny Marcelem Granollersem a Horaciem Zeballosem.

06:46 – Vítězstvím Jannika Sinnera se Novak Djokovič dostal do dvanáctého semifinále na ATP Finals, čímž se vyrovnal Ivanu Lendlovi. Více postupů mezi poslední čtyřku má na kontě pouze Roger Federer (16).