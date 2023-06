Tennis Tracker: Vrcholí kvalifikace na Wimbledon, v Bad Homburgu se představí Šwiateková

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 29. června?

06:15 – Hned řadu tenistů dělí v Londýně poslední výhra od účasti v hlavní soutěži ve Wimbledonu, přičemž ve hře jsou i dvě české naděje – Brenda Fruhvirtová a Tomáš Macháč. V Bad Homburgu a Eastbourne pak pokračují generálky na nejslavnější grandlam sezony. Fanoušci tak ve čtvrtek mohou sledovat například Igu Šwiatekovou, Jelenu Ostapenkovou nebo velmi zajímavý duel mezi Jessicou Pegulaovou a Cori Gauffovou.