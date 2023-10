Tennis Tracker: Vzpruha pro Turnaj mistryň. Pegulaová získala dva tituly během jedné sezony

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. října?

09:32 – Jessica Pegulaová dva týdny před startem Turnaje mistryň slaví triumf na podniku WTA 250 v Soulu. Zkušená Američanka v generálce na vyvrcholení sezony potvrdila roli největší favoritky, ve finále přehrála 6:2, 6:3 Číňanku Yue Yuan, navázala na srpnové vítězství v Montrealu a poprvé v kariéře vyhrála dva turnaje během jedné sezony. V rodné zemi své maminky si dokráčela pro celkově 4. titul. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Jessica Pegulaová – Yue Yuan Livesport

06:45 – Marie Bouzková v Asii vyhrála dva deblové turnaje během dvou týdnů a svou neporazitelnost ve čtyřhře protáhla na devět zápasů. Sedm dní triumfu na 'tisícovce' v Pekingu se Španělkou Sarou Sorribesovou ovládla po boku bývalé nejlepší deblistky světa Bethanie Mattekové-Sandsové také turnaj WTA 250 v jihokorejském Soulu. Ve finále druhý nasazený česko-americký pár smetl 6:2, 6:1 thajské duo Luksika Kumkhumová a Peangthan Pliphuechová. Více informací najdete v článku.

06:00 – Nedělní program nabídne tenisovým fanouškům hned několik finálových duelů. A zajímavé to bude i z českého pohledu. Kateřina Siniaková v Hongkongu zabojuje proti Leylah Fernandezové, o pár hodin později půjde do hry i Barbora Krejčíková. Ve finále v Číně vyzve domácí hráčku Qinwen Zheng a pokusí se získat svůj osmý triumf. V Šanghaji se o titul zase porve Andrej Rubljov s Hubertem Hurkaczem. Turnaj v Soulu zase nabídne bitvu mezi Jessikou Pegulaovou a Yue Yuan.