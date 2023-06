Tennis Tracker: Williamsová ještě nepatří do starého železa, po boji porazila Giorgiovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 20. června?

06:20 – Francisco Cerúndolo zaznamenal svou čtvrtou výhru a teprve druhou v hlavní soutěži turnaje ATP na trávě. Vůbec nejcennější skalp si na ní připsal v londýnském Queensu, kde porazil 7:6, 4:6, 6:4 světovou patnáctku Tommyho Paula a oplatil mu porážku z loňského Eastbourne.

06:00 – Venus Williamsová dva dny po oslavě 43. narozenin zaznamenala teprve druhou výhru za poslední dva roky. Na úvod travnatého turnaje WTA 250 v Birminghamu pětinásobná wimbledonská šampionka udolala po 3 hodinách a 15 minutách boje 7:6, 4:6, 7:6 Italku Camilu Giorgiovou, přestože bojovala s bolestí pravého kolena, a poprvé od roku 2019 a sérii 12 nezdarů si připsala skalp hráčky TOP 50. O čtvrtfinále si zahraje s Noskovou, nebo Ostapenkovou.