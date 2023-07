Tennis Tracker: Wimbledon pokračuje druhým hracím dnem, hrozí vydatný déšť

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 4. července?

06:45 – Úterní den bude zřejmě nejdeštivějším v průběhu celého letošního Wimbledonu. Meteorologové pro oblast Londýna hlásí přeháňky v průběhu celého odpoledne, kdy do grandslamu na trávě v All England Clubu mají vstupovat i čeští tenisté Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka, Jiří Veselý a Tomáš Macháč. Pouze duel Macháče s domácím Cameronem Norriem je naplánován na jeden ze dvou kurtů se zatahovací střechou.