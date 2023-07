Tennis Tracker: Wimbledon pozná obě finalistky, odehraje se i finále mixu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. července?

06:00 – V rámci 11. hracího dne letošního ročníku Wimbledonu poznáme obě finalistky. Markéta Vondroušová bude na své druhé grandslamové finále útočit proti Elině Svitolinové, která ještě ve finále podniků velké čtyřky nikdy nebyla. Loňská finalistka Ons Jabeurová vyzve šampionku letošního Australian Open Arynu Sabalenkovou. Na programu je také finále mixu.

Přehled zápasu Svitolinová – Vondroušová (14:30)