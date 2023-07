Tennis Tracker: Wimbledon zná obě finalistky, odehraje se i finále mixu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. července?

18:40 – Ons Jabeurová si po parádním obratu znovu po roce zahraje finále Wimbledonu a pokusí se v něm o úspěšný reparát. Nyní trojnásobná grandslamová finalistka po parádním obratu přetlačila 6:7, 6:4, 6:3 Arynu Sabalenkovou, která přišla o možnost stát se novou světovou jedničkou. Tunisanka v sobotním finále nastoupí proti Markétě Vondroušové. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

17:00 – Vondroušová na trávě v Londýně prožívá suverénně nejlepší tažení v kariéře, dosud zde byla nejlépe předloni ve 2. kole. Do finále prošla jako první nenasazená hráčka od roku 1963, kdy to dokázala Billie Jean Kingová.

16:00 – Markéta Vondroušová pokračuje ve Wimbledonu v nečekaném tažení na svém ještě před pár týdny jasně nejhorším povrchu. Finalistka French Open 2019 přehrála v semifinále nejslavnějšího turnaje 6:3, 6:3 bývalou světovou trojku Elinu Svitolinovou a podruhé si zahraje o premiérový grandslamový titul. V sobotním finále vyzve loňskou finalistku Ons Jabeurovou, nebo vítězku letošního Australian Open Arynu Sabalenkovou. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

14:15 – Vít Kopřiva přerušil na challengeru v Rakousku sérii šesti porážek, ale další vítězství nepřidal. Ve druhém kole podlehl 3:6, 6:1, 3:6 kvalifikantovi Blažovi Rolovi, který v tom předchozím vyřadil nasazenou jedničku Roberta Carballése.

06:00 – V rámci 11. hracího dne letošního ročníku Wimbledonu poznáme obě finalistky. Markéta Vondroušová bude na své druhé grandslamové finále útočit proti Elině Svitolinové, která ještě ve finále podniků velké čtyřky nikdy nebyla. Loňská finalistka Ons Jabeurová vyzve šampionku letošního Australian Open Arynu Sabalenkovou. Na programu je také finále mixu.

