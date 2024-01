Tennis Tracker: Wozniacká a Garciaová se překvapivě loučí s Australian Open už ve 2. kole

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 17 ledna?

11:36 – Andrej Rubljov potřeboval v úvodním kole Australian Open všech pět setů proti Thiagovi Seybothovi Wildovi, ovšem ve druhém kole přehrál třikrát 6:4 Christophera Eubankse a pošetřil síly pro případná závěrečná kola. O postup do osmifinále bude usilovat v souboji loňských čtvrtfinalistů se Sebastianem Kordou.

10:40 – Tomáš Macháč se poprvé v kariéře dostal mezi 32 nejlepších hráčů na grandslamu. Postup do 3. kola Australian Open oslavil po sebevědomém výkonu, kterým přehrál Francese Tiafoea z USA ve třech setech 6:4, 6:4 a 7:6.

10:32 – Adrian Mannarino si i druhou výhru na letošním Australian Open připsal po pětisetové bitvě. Po bývalém šampionovi Stanovi Wawrinkovi zdolal také Jaumeho Munara, španělského antukového specialistu přetlačil 6:3, 6:3, 1:6, 2:6 a 6:3. Na své páté grandslamové osmifinále a druhé v Melbourne bude Francouz útočit proti loňskému čtvrtfinalistovi Benovi Sheltonovi.

10:22 – Brenda Fruhvirtová si před pár dny na Australian Open připsala své první vítězství v hlavních soutěžích grandslamových podniků, ale na další si bude muset ještě počkat. Šestnáctiletá kvalifikantka nepřekvapila a ve druhém kole podlehla 3:6, 2:6 loňské šampionce a světové dvojce Aryně Sabalenkové. Běloruska bude v obhajobě titulu pokračovat soubojem s Lesjou Curenkovou, nebo Rebekou Masárovou.

09:58 – Magdalena Frechová si na Australian Open na 33. pokus připsala svůj první skalp TOP 50 na betonech. Polská tenistka si ve druhém kole vyšlápla 6:4, 7:6 na bývalou světovou čtyřku a nasazenou šestnáctku Caroline Garciaovou a vyrovnala své grandslamové maximum. O první osmifinále na podnicích velké čtyřky bude usilovat proti Anastasii Zacharovové, která v hlavních soutěžích majorů debutuje.

09:07 – Paula Badosaová absolvuje na Australian Open svůj teprve druhý turnaj od loňského Wimbledonu a sbírá své první letošní výhry. Bývalá světová dvojka stále neztratila set a ve druhém kole zametla 6:2, 6:3 s trojnásobnou čtvrtfinalistkou Anastasií Pavljučenkovovou. Španělka si o dvé druhé osmifinále v Melbourne zahraje s Amandou Anisimovovou.

07:44 – Taylor Fritz vstoupil do letošního ročníku Australian Open pětisetovou bitvou s antukovým specialistou Facundem Díazem Acostou, ovšem proti dalšímu outsiderovi dominoval a ve druhém kole za hodinu a půl zničil 6:0, 6:3, 6:1 lucky losera Huga Gastona. O druhé osmifinále v tomto dějišti se popere s Fábiánem Marozsánem, či Franciscem Cerúndolem.

07:40 – Flavio Cobolli při svém debutu v hlavním losu Australian Open už podruhé vylepšil své maximum na grandslamových turnajích. Italský mladík po skalpu nasazeného Nicoláse Jarryho přehrál 7:5, 6:3, 5:7, 6:2 Pavla Kotova a ve třetím kole vyzve domácí jedničku Alexe de Minaura.

06:32 – Jiří Lehečka a Petr Nouza měli v prvním kole Australian Open na dosah cenný skalp. České duo ale nakonec po dvou hodinách nasazeným dvanáctkám Nathanielovi Lammonsovi a Jacksonovi Withrowovi podlehlo 6:3, 5:7, 4:6.

06:05 – Linda Nosková si na Australian Open zahraje druhé kolo singlové i deblové soutěže. Česká teenagerka po boku Číňanky Xiyu Wang zdolala 3:6, 6:3, 6:4 domácí dvojici Talia Gibsonová, Priscilla Honová, která startovala na divokou kartu.

06:01 – Coco Gauffová v úvodním kole letošního Australian Open deklasovala Annu Karolínu Schmiedlovou, ale s Caroline Dolehideovou měla podstatně více práce. Úřadující šampionka US Open ztratila náskok 4:1, a dokonce returnovala na setrvání v prvním setu. Americké derby vyhrála až po hodině a tři čtvrtě 7:6, 6:2 a o vyrovnání svého maxima v Melbourne Parku se utká s další krajankou Alyciou Parksovou, která překvapivě vyřadila nasazenou Leylah Fernandezovou.

05:41 – Barbora Krejčíková měla v úvodním kole letošního Australian Open obrovské potíže s hráčkou druhé stovky a divokou kartou Mai Hontamaovou, ale v dalším zápase předvedla mnohem lepší výkon a přehrála snadno 6:2, 6:2 kolegyni z TOP 100 žebříčku Tamaru Korpatschovou. V Melbourne si může třetím rokem po sobě zahrát ve druhém týdnu, pokud porazí Lauru Siegemundovou, či Storm Hunterovou.

05:34 – Alex de Minaur má za sebou nejlepší sezonu kariéry a v životní formě hraje i na začátku letošního roku. Po skalpech Novaka Djokoviče, Alexandera Zvereva a Taylora Fritze v United Cupu hraje výborně také na Australian Open, kde ve druhém kole deklasoval 6:3, 6:0, 6:3 talentovaného mladíka Mattea Arnaldiho. Australan může už třetím rokem po sobě postoupit na domácím majoru do osmifinále a zároveň vyrovnat své zdejší maximum. Do cesty se mu postaví Pavel Kotov, nebo Flavio Cobolli.

04:07 – Jannik Sinner na Australian Open neztratil set ani ve druhém zápase. Po Boticovi van de Zandschulpovi si suverénně poradil i s dalším nizozemským soupeřem Jesperem De Jongem a po vítězství třikrát 6:2 postoupil do třetího kola. O osmifinálovou účast bude nasazená čtyřka a jeden z největších favoritů usilovat proti Danielovi Galánovi, nebo Sebastiánovi Báezovi.

04:03 – Caroline Wozniacká překvapivě dohrála na letošním Australian Open už ve druhém kole. Šampionka ročníku 2018 a bývalá světová jednička, která loni v létě po více než třech letech obnovila kariéru, nedotáhla náskok setu a brejku a nestačila 6:1, 4:6, 1:6 na kvalifikantku a 170. hráčku světa Marii Timofejevovou. Ruska, jež v červenci senzačně ovládla coby lucky loser podnik WTA v Budapešti, si o osmifinále zahraje s Alinou Kornějevovou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou.

04:00 – Mirra Andrejevová je jasnou kometou loňské sezony a zřejmě v letošním roce hodlá zazářit ještě více. Teprve 16letá Ruska, která hrála na loňském Australian Open finále dvouhry dívek, deklasovala v Rod Laver Areně za necelou hodinu 6:0, 6:2 světovou šestku a trojnásobnou grandslamovou finalistku Ons Jabeurovou a připsala si svůj premiérový skalp TOP 10. V profesionálním debutu na úvodním grandslamu roku bude pokračovat proti Kamille Rachimovové, či Diane Parryové.