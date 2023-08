Tennis Tracker: Začínají kvalifikace v Montrealu a Torontu, ve hře bude i Fruhvirtová

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. srpna?

08:37 – Nejvýše nasazený Stefanos Tsitsipas v mexickém Los Cabos porazil snadno 6:3, 6:2 Chorvata Bornu Čoriče a postoupil do finále. V nich čtyřiadvacetiletý Řek prohrál 11 setů v řadě, o první triumf od loňského června si zahraje s oblíbeným australským protivníkem Alexem de Minaurem (h2h 10:1).

08:18 – "Popravdě jsem si náš poslední zápas ani nepamatovala, takže jsem na to (prohru v prvním vzájemném duelu) nemyslela. Po Wimbledonu jsem tvrdě pracovala a toužila se odrazit ode dna. Vím, že když budu pokračovat v tvrdé práci, tak to dokážu," řekla po postupu do semifinále ve Washingtonu Coco Gauffová, jež ve Wimbledonu vypadla nečekaně už v prvním kole.

Rozhovor s Coco Gauffovou po výhře nad Belindou Bencicovou Livesport

08:01 – Sobotní zápasy na Livesport Prague Open ve Stromovce výrazně ovlivní déšť. Pokud počasí dovolí, porvou se o postup do finále Japonka Nao Hibinová s Rumunkou Jaqueline Cristianovou a domácí teenagerka Linda Nosková s Němkou Tamarou Korpatschovou. Program ale v plánovaných 11:00 s velkou pravděpodobností nezačne.

07:14 – Alex de Minaur v Los Cabos porazil 6:1. 6:7, 6:2 Němce Dominika Köpfera a svou letošní bilanci v Mexiku vyšperkoval již na 9:0. O titul si šampion z březnového Acapulca zahraje se Stefanosem Tsitsipasem, nebo Bornou Čoričem.

07:07 – Světová desítka Frances Tiafoe na domácím klání ATP 500 ve Washingtonu druhý zápas během jednoho dne nevyhrál. Ve čtvrtfinále druhý nasazený Američan podlehl 4:6, 5:7 Danielu Evansovi, jenž vyrovnal vzájemnou bilanci na 4:4. Brit v semifinále narazí na Bulhara Grigora Dimitrova (h2h 2:3).

Sestřih zápasu Tiafoe – Evans Livesport

07:02 – Taylor Fritz ve Washingtonu krátce po tříhodinové bitvě s Andym Murraym nepotřeboval ani polovinu času na postup přes Jordana Thompsona. Australana přehrál dvakrát 6:3 a připsal si sedmou výhru v řadě. O finále si nejvýše nasazený Američan zahraje s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem (h2h 1:0).

Sestřih zápasu Fritz – Thompson Livesport

06:58 – Coco Gauffová ve Washingtonu zvládla suverénně i svůj druhý zápas. Švýcarku Belindu Bencicovou devatenáctiletá Američanka smetla 6:1, 6:2 a postoupila do semifinále. V něm vyzve obhájkyni titulu Samsonovovou (h2h 2:0).

Sestřih zápasu Gauffová – Bencicová Livesport

06:10 – Během soboty se rozběhnou kvalifikační boje v Montrealu a Torontu o postup do hlavní soutěže. O místo na prestižním turnaji se od 21:00 porve i Linda Fruhvirtová, kterou čeká souboj s Američankou Sachiou Vickeryovou. V kvalifikaci se mimo jiné ukáže i domácí hráčka Eugenie Bouchardová. Mezi muži musí kvalifikační boje projít i Marcos Giron.

01:30 – Druhý nasazený Američan Frances Tiafoe na domácí půdě ve Washingtonu přehrál 6:2, 6:3 čínského teenagera Junchenga Shanga, s nímž stejně jako v lednu v Melbourne neztratil ani set, a zkompletoval osmičku čtvrtfinalistů. O semifinále, v němž už čeká Bulhar Grigor Dimitrov, se desátý hráč světa utká ještě v pátek pozdě večer s Britem Danielem Evansem.

00:25 – Maria Sakkariová ve Washingtonu kvůli dešti čekala až do pátku na svůj vstup do turnaje a pak během pár hodin vyhrála hned dvě utkání. Po Kanaďance Fernandezové si poradila ve dvou setech i s domácí Madison Keysovou, kterou porazila dvakrát 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 4:0. V sobotním semifinále řecká tenistka vyzve domácí jedničku Jessicu Pegulaovou.