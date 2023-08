Tennis Tracker: Začínají turnaje v Kanadě, Nosková odehraje finále v Praze

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. srpna?

07:51 – Daniel Evans utnul černé období životním úspěchem. Třiatřicetiletý Brit si na turnaji ATP 500 ve Washingtonu došel pro druhou a dosud nejcennější trofej, ve finále po výhře 7:5, 6:3 zastavil jízdu Nizozemce Tallona Griekspoora.

06:45 – Tenisový turnaj Livesport Prague Open by měl v pondělí pokračovat nedohraným semifinálovým duelem, ze kterého vzejde soupeřka pro Lindu Noskovou. V plánu je i samotné finále. Kromě toho startují i turnaje v Kanadě, kde se představí například Jiří Lehečka.