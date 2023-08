Tennis Tracker: Začínají turnaje v Kanadě, Nosková titul ve Stromovce nezískala

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. srpna?

12:49 – Linda Nosková nevyužila jedinečnou šanci na zisk premiérového titulu z turnajů WTA. Na domácím Livesport Prague Open ve Stromovce nestačila 4:6, 1:6 na lucky losera a až 136. hráčku světa Nao Hibinovou a nezvládla ani své druhé finále na nejvyšším okruhu. Japonka si zahrála své první po čtyřech letech a získala třetí trofej.

12:10 – Finálový souboj mezi Lindou Noskovou a Nao Hibinovou na Livesport Prague Open přerušil déšť. Pauza by mohla pomoct české tenistce, která v pražské Stromovce při servisu Japonky po skvělém startu prohrává už 4:6, 1:4 a 0:30 a je daleko od zisku premiérového titulu z turnajů WTA.

10:37 – Linda Nosková bude na Livesport Prague Open bojovat o svůj premiérový triumf na turnajích WTA proti Nao Hibinové. Japonka zvládla v pražské Stromovce bleskovou dohrávku s Jaqueline Cristianovou, Rumunku přehrála 6:4, 6:7, 6:3. Za několik desítek minut nastoupí ke svému šestému finále na nejvyšším okruhu, prvnímu po čtyřech letech, a zabojuje o třetí titul.

09:30 – V Severní Americe startují velké turnaje v rámci US Open Series. Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Daniil Medveděv, Andrej Rubljov, Nick Kyrgios a Brandon Nakashima se před startem Rogers Cupu v kanadském Torontu zamýšleli a tipovali, kdo bude nejúspěšnějším hráčem období na amerických betonech, kdo překvapí či kdo ovládne turnaje Masters v Torontu a Cincinnati a kdo se stane vítězem posledního grandslamu sezony.

07:51 – Daniel Evans utnul černé období životním úspěchem. Třiatřicetiletý Brit si na turnaji ATP 500 ve Washingtonu došel pro druhou a dosud nejcennější trofej, ve finále po výhře 7:5, 6:3 zastavil jízdu Nizozemce Tallona Griekspoora.

06:45 – Tenisový turnaj Livesport Prague Open by měl v pondělí pokračovat nedohraným semifinálovým duelem, ze kterého vzejde soupeřka pro Lindu Noskovou. V plánu je i samotné finále. Kromě toho startují i turnaje v Kanadě, kde se představí například Jiří Lehečka.