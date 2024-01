Tennis Tracker: Zázračné dítě? Třináctiletý Američan střídá na forhendu obě ruce

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 31. ledna?

06:41 – Těžko pochopitelný styl tenisu předvádí teprve třináctiletý Teodor Davidov. Američan s bulharskými kořeny si během svého působení na dvorci bez problémů přehazuje raketu z jedné ruky do druhé tak, aby neustále využíval forhend. Naposledy byl um mladého tenisty k vidění na turnaji Les Petits AS ve francouzském Tarbes, kde dokonce po boku Izyana Ahmada ovládl čtyřhru.