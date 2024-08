Trenér Hašek bude pokračovat u reprezentace. Ani na chvilku jsme nezapochybovali, tvrdí Fousek

Trenér české reprezentace Ivan Hašek (60) má po neúspěšném vystoupení na mistrovství Evropy v Německu nadále důvěru výkonného výboru Fotbalové asociace ČR. Vedení podle předsedy Petra Fouska (61) ani na chvíli nepochybovalo o tom, že stávající kouč povede mužstvo i v nadcházející Lize národů. Zástupci FAČR to uvedli na tiskové konferenci po úterním zasedání. Kouč prvoligových Bohemians Praha 1905 Jaroslav Veselý (47) bude u národního týmu pokračovat v roli asistenta trenéra. Vedení asociace dál hledá nového manažera, kandidátů má několik.

Téma možného Haškova odvolání vůbec nebylo ve hře. "Ani na chvilku jsme nezapochybovali o tom, s jakým realizačním týmem půjdeme do Ligy národů. Ivan Hašek má podepsanou dlouhodobou smlouvu. Na tohle téma nepadalo nic. Věnovali jsme se tomu, abychom si vyhodnotili Euro, z čeho se poučit, abychom uspěli v Lize národů," řekl Fousek.

Český celek na Euru v Německu nenaplnil své ambice postoupit do vyřazovací fáze a skončil už po skupině, v níž obsadil poslední místo. Připsal si jediný bod za remízu 1:1 s Gruzií, s Portugalskem a Tureckem prohrál shodně 1:2.

Omezená doba na přípravu

Výkonný výbor vyslechl Haškovo obsáhlé hodnocení. Zároveň měl k dispozici i podrobnou datovou analýzu od specializované německé společnosti. Z hodnocení mimo jiné vyplynulo, že český tým oproti soupeřům zaostává v ofenzivních ukazatelích, například mu chybějí tvořiví hráči.

"Z pohledu výsledku jsme to pochopitelně charakterizovali jako neúspěch. Na druhou stranu jsme vzali v úvahu veškeré faktory, jak objektivní, tak subjektivní. Trenér s realizačním týmem nastoupili do funkce v lednu a měli omezenou dobu na přípravu," řekl Fousek.

"Výsledky v přípravě byly dobré. Na Euru jsme si přáli postoupit ze skupiny. Je potřeba říct, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenčí než ostří nože, což Euro jasně ukázalo. Bohužel se to nevyvinulo tak, jsme si představovali," uvedl Fousek.

Vedení FAČR si vyhodnotilo vystoupení na Euru až měsíc a půl poté, co český celek odehrál poslední zápas ve skupině. "Byli jsme často tázáni, proč vyhodnocení neproběhlo dříve. My to nevnímáme jako prodlení. Nechtěl jsem svolávat nějaký mimořádný výkonný výbor hned po Euru, sahat k jiným unáhleným krokům. Je potřeba věci řešit s chladnou hlavou, odstupem, s nadhledem. Pochopitelně také ty analýzy mají velký objem, trenér dostal na jejich vypracování čas," prohlásil Fousek.

Pokračuje i Veselý

U reprezentace bude pokračovat jako asistent trenéra Veselý, který měl původní smlouvu s FAČR do léta. Sedmačtyřicetiletý kouč zároveň vede prvoligové Bohemians 1905. "Jsem rád, že zůstává jako asistent, že nám Bohemians vyšli vstříc. Považuji ho za jednoho z nejprogresivnějších trenérů v České republice. Spolupráce s ním nám funguje," uvedl Hašek.

Vedení FAČR nadále hledá nového reprezentačního manažera. V lednu vpředvečer Haškova nástupu odmítl nabídku bývalý kapitán národního celku Pavel Nedvěd. Post manažera zůstal neobsazen a kompetence si rozdělilo několik osob včetně Fouska a technického ředitele FAČR Ericha Brabce.

"Chci zdůraznit, že v tomhle období nic nebylo zanedbáno, věci fungovaly. Jsme toho názoru, že bychom funkci manažera chtěli obsadit. Jednáme s několika kandidáty, chtěli bychom jednání dotáhnout do konce srpna. Jména bychom zatím nechtěli medializovat," řekl Fousek. "Karel Poborský nedostal přímou nabídku, to bych chtěl uvést na pravou míru. Od začátku věděl, že kandidátů je více," podotkl Fousek na adresu bývalého reprezentanta, který v médiích uvedl, že nabídku nepřijal.

Hašek s asistenty převzal národní mužstvo na začátku ledna poté, co v listopadu navzdory postupu z kvalifikace na mistrovství Evropy skončil Jaroslav Šilhavý. Šedesátiletý trenér má s vedením FAČR smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství světa, tedy do listopadu příštího roku, s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj. V září český celek rozehraje čtyřčlennou skupinu B1 Ligy národů, v níž se utká s Gruzií, Ukrajinou a Albánií.

K Sadílkovi se nevraceli

Výkonný výbor se už více nezabýval kauzou okolo záložníka Michala Sadílka, který se zranil při volnočasové aktivitě na soustředění v Rakousku a přišel o Euro. Vedení reprezentace původně informovalo, že spadl na kole, později se ale ukázalo, že to bylo při sjezdu na tříkolce.

"Naposledy jsme se k tomu vyjádřili den před přípravným utkáním se Severní Makedonií. Realizační tým to tehdy vyřešil tak, jak to vyřešil. Následovala omluva trenéra. Dnes jsme se k tomu nevraceli. Průběh Eura nám ukázal, že Sadílek nám chyběl. Bylo to i jeho osobní lidské neštěstí," podotkl Fousek.