Velký průvodce sázením. Co a jak udělat předtím, než vůbec vznikne váš první tiket

Se sportovním sázením teprve začínáte a nejste si jisti, jak na to? Tento článek vám v postupných krocích pomůže v tom, jak najít ty správné sázkové kanceláře a co všechno absolvovat před podáním prvního tiketu tak, aby vám nic důležitého neuniklo.

Výběr sázkové kanceláře

Na první pohled se to může zdát snadné, ale než se pustíte do výběru konkrétní sázkové kanceláře, je třeba zvážit řadu věcí.

Bezpečnost

Při výběru je v první řadě důležité, abyste zvolili co možná nejbezpečnější společnost. A to proto, že při založení účtu a vkladu zadáváte všechny své osobní údaje a finanční informace, které musí sázková kancelář uchovávat v bezpečí, aby nedošlo k úniku dat. Všechny stránky s online sázením doporučené na Livesportu jsou legální a důvěryhodné, tudíž se o bezpečnost svých údajů nemusíte bát.

Sázkové bonusy a akce

Pro mnohé jsou vstupní bonusy a promo akce tím hlavním důvodem, proč se rozhodli si u sázkové kanceláře zřídit účet. Některé stránky s online sázením nabízejí novým hráčům za registraci opravdu zajímavé odměny.

Nejsou však jediným důvodem k registraci, lákavé jsou i stálé promo akce. Pokud budete po registraci pokračovat v sázení, mohou na vás čekat bonusy také za pravidelné sázení nebo za sázení určitých částek na velké sportovní události.

Podívejte se na Livesportem doporučené stránky pro online sázení a zjistěte, které mají nejen skvělé uvítací nabídky, ale také propagační akce, jichž můžete využít, když jste při první registraci prohráli všechny své vstupní bonusy.

Jak je to s bonusy? Livesport

Mobilní sázení

Pro každou sázkovou kancelář je důležitá webová stránka, protože je jedním z hlavních míst, kam se uživatelé mohou vracet. Ale vzhledem k tomu, jak běžné je mobilní sázení, je důležité, aby sázkové kanceláře nabízely také buď aplikaci, nebo jiné řešení pro ty, kteří chtějí k sázení používat svůj mobilní telefon.

Naprostá většina sázkových kanceláří vytvořila svou vlastní mobilní aplikaci nebo jiný srovnatelný produkt prostřednictvím mobilního prohlížeče. Hráči, kteří používají pro sázení svůj telefon, tak díky tomu mají při sázení nejlepší zážitky.

Pokud chcete sázet přes mobil, ujistěte se, že je takové sázení u dané sázkové kanceláře k dispozici předtím, než se zaregistrujete.

Nabídky sázkových kanceláří

Každá společnost se liší nabízenými službami a možnostmi. Týká se to třeba funkce bet builder, díky níž lze kombinovat příležitosti ze stejného zápasu. Nebo zápasů z nižších lig či specifických turnajů. Proto se vyplatí prostudovat trh a podívat se na nabídku jednotlivých společností, které doporučuje Livesport.

Nejlepší kurzy

Vedle toho je důležité vybrat takovou sázkovou kancelář, která nabízí co nejvyšší kurzy, abyste měli šanci vyhrát co nejvíc. Zvlášť to platí v případě akumulovaných sázek, kde vzniká celkový kurz součinem kurzů jednotlivých zápasů.

Registrace u online sázkových kanceláří

Registrační proces u online sázkových kanceláří je jednoduchý a je téměř totožný na každé stránce. Lze jej rozdělit do několika jednoduchých kroků.

1. Přejděte na stránku sázkové kanceláře, kterou jste si vybrali, a najděte nabídku registrace.

2. Klikněte na "registrovat", "připojit se" nebo na kteroukoli jinou výzvu, která se zobrazí na stránce.

3. Zadejte své jméno, datum narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu a další požadované osobní údaje.

4. Nakonec si vytvořte uživatelské jméno a heslo pro dokončení registrace u vámi zvolené sázkové kanceláře.

Nároky na sázkové bonusy

Nyní přišel čas na to nejlepší. A sice na sázkové bonusy, na které máte jako nový hráč nárok. Bonusy se liší v závislosti na tom, u které online sázkové kanceláře se rozhodnete zaregistrovat, což znamená, že nejde přesně říct, jak si jednotlivé odměny nárokovat.

Pokud však před uplatněním nabídky dodržíte všechny podmínky, budou zaručeně vaše.

Smluvní podmínky, které jsou vypsány níže, mohou zahrnovat řadu různých věcí, na které si musíte dávat pozor pro to, abyste získali všechny výhody uvítací nabídky.

V podmínkách je třeba dbát například na tyto věci:

Minimální vklad

Minimální sázka

Minimální výběry

Minimální kurzy

Datum vypršení platnosti

Jak fungují kurzy? Livesport

Výběr kurzu

Existují tři hlavní možnosti zobrazení kurzů na stránkách online sázení. V některých případech nemáte možnost vybrat si ze všech třech, záleží na tom, jakou kancelář používáte.

Zlomkové kurzy

Jednou z možností jsou zlomkové kurzy. Například příležitost s kurzem 3/1 by vám při sázce 10 vynesla 30 včetně 10, které jste vsadili. Zlomky se mnohým můžou zdát komplikované a matoucí (třeba kurzy jako 19/2) a uživatelé jim nemusejí rozumět. V Anglii jsou však pro sázkaře naprosto samozřejmé.

Decimální kurzy

Jsou považovány za mnohem jednodušší, protože je snazší násobit hodnotu kurzu s vaším vkladem. Například při decimálním kurzu 7,5, víte, že pokud byste na něj vsadili 10, obdrželi byste zpět 75 včetně svého vkladu. Což je o hodně jednodušší ve srovnání se zlomkem 13/2.

Americké kurzy

Mimo USA jsou americké kurzy neobvyklé. Jsou založeny na sázce 100, což znamená, že v tomto formátu vidíte +100, +200 a další složitější čísla. Řekněme-li například, že byste vsadili sázku v hodnotě 100, čili + 100 by znamenalo, že dostanete zpět celkem 200 včetně vašeho vkladu, protože to k jeho hodnotě jednoduše přidá 100. Stejně jako zlomky ve Spojeném království lze mimo USA považovat americké kurzy za složitější a hráči v Evropě je obvykle nepoužívají.

Hledání sportů, na které vsadit

Je víc než pravděpodobné, že když se rozhodnete sázet na sporty, pak máte konkrétní, které vás zajímají, obvykle je sledujete a máte je rádi. Jejich přehled zpravidla najdete na levém panelu stránky online sázkových kanceláří, kde jsou uvedeny všechny, na něž můžete u dané společnosti sázet, včetně fotbalu, tenisu, hokeje, basketbalu a mnoha dalších.

Každý ze sportů má různé možnosti sázek přizpůsobených svým specifikům. například fotbal má sázky na góly, střelce, karty, roh, zatímco tenis je má spojené s gamy, sety…

Je vaší volbou, na který sport vsadíte. Můžete si vybrat ten, který vás baví nebo na který se rádi díváte, ale i ten, kde v danou chvíli vidíte možnost výhry.

Hledání sázkových příležitostí

Nyní, když jste našli sport, popřípadě konkrétní zápas, na nějž chcete vsadit, je čas podívat se po sázkách, které by se vám mohly líbit. Dejme tomu, že budete chtít vsadit na fotbal. V tom případě je samozřejmě důležité ověřit si aktuální formu obou týmů, včetně vstřelených a inkasovaných gólů, to vše pomocí statistik v detailu daného zápasu na Livesportu.

Studováním formy týmů nebo hráčů můžete objevit sázkové příležitosti, ať už góly ve fotbale, body v basketbalu, vítěze tenisového zápasu, nebo cokoliv jiného. Stačí mít pocit, že se v zápase něco stane a vždy na to můžete vsadit. Pokaždé je však dobré udělat si předtím průzkum.

Uzavření sázky

Nyní, když jste si vybrali, na co vsadíte, musíte kliknout na kurz, který se vám líbí, a přidat jej na sázkový tiket, kde pak budete moct zadat svůj vklad a vsadit. Pokud si na tiket vyberete pouze jednu sázku, zadáte svůj vklad hned a stisknete tlačítko "Vsadit" nebo cokoli napsaného konkrétní sázkovou kanceláří.

Pokud se rozhodnete přidat víc než jednu sázku k vytvoření kombinace, sázková kancelář vám poskytne možnost vsadit na všechny kombinované výsledky s určitými kurzy. Tyto kurzy se vám automaticky vypočítají, stačí jen přidat vybrané sázky na váš tiket.

Konečně, pokud máte na svém účtu peníze ve formě hotovosti nebo díky bonusům, které jste nashromáždili z uvítací nabídky či promo akcí u vaší sázkové kanceláře, můžete si vsadit. A pak už jen čekat, zda jste vybrali správně.