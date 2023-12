Veselý jako asistent u reprezentace? Nikdo se mnou nejednal, řekl trenér Bohemians

Přestože o něm média spekulují jako o jednom z hlavních adeptů na post asistenta nového trenéra české fotbalové reprezentace, kouč Bohemians 1905 Jaroslav Veselý (46) zůstává v klidu a příliš se tím nezaobírá. Na tiskové konferenci po ligovém utkání s Libercem uvedl, že žádnou oficiální nabídku od vedení FAČR nedostal. Veselému se zároveň nelíbí, co se kolem pozice reprezentačního trenéra ze strany některých médií a expertů v poslední době strhlo.

Veselý podle spekulací patří mezi hlavní kandidáty na pozici asistenta k Ivanu Haškovi, kterého média považují za favorita na uvolněný post kouče národního týmu po Jaroslavu Šilhavém. "Nemám k tomu asi co říct. Kdykoliv o vás někdo takhle spekuluje, je to asi milé, ale já nad tím v tuhle chvíli moc nepřemýšlím. Nikdo se mnou nejednal. Co se týká svazových činovníků nebo že bych měl nějakou oficiální nabídku, tak to není. Myslím, že se kolem toho obecně strhla strašná hysterie. Je mi žinantní o tom mluvit, protože nemám co říct," řekl Veselý.

"Všechno jsou to spekulace. Mě zajímá Bohemka. Mám tu platnou smlouvu a nejsem ten, který chce utíkat a odcházet. Myslím, že to, co se kolem toho děje, je i nedůstojné. Některé články nebo někteří lidé, kteří i trénovali... Myslím, že je to až za hranou slušnosti," doplnil šestačtyřicetiletý trenér.

Média spekulují, že by Veselý mohl dělat reprezentačního asistenta a zároveň pokračovat v Bohemians. "S Ivanem (Haškem) jsme už spolu pracovali, ale já nejsem ten, co to může rozhodnout. Záleželo by v první řadě i na Bohemce, jak se k tomu postaví. Jestli by si to uměla představit. Já se tím nezabývám. I když samozřejmě je spousta lidí, kteří mě touhle otázkou atakují. Vždy tuhle otázku čekám, ale jsou to zatím jen spekulace," řekl Veselý.

"Teď se ani neví, kdo bude hlavní trenér, natož řešit realizační tým. Musí to být v nějakém kontextu, s jakými lidmi. Musí to být pro všechny strany přijatelné. Já v první řadě myslím na Bohemku a tohle jde kolem mě. Neutíkám odsud, já proti Bohemce nepůjdu. Když budu mít jakoukoliv nabídku, tak ji můžu okomentovat. Ale komentovat něco, co není, je strašně složité," doplnil.

Asociace vybírá trenéra reprezentace poté, co se Šilhavý v listopadu navzdory postupu na mistrovství Evropy do Německa rozhodl u mužstva nepokračovat. Smlouva mu vypršela 30. listopadu. Nový kouč mohl být jmenován už v úterý, ale výkonný výbor se nakonec k mimořádnému zasedání nesešel a rozhodne zřejmě až v lednu. Podle médií je favoritem Hašek.

Svědík by byl dobrá volba

Veselý se pozastavil nad tím, co se obecně kolem postu reprezentačního trenéra v Česku děje. "Když vidím, jaký kolem toho je mediální tlak, humbuk a nenávist… Někteří novináři si neberou servítky. Přenáší se to, co bylo okolo Jardy Šilhavého a předtím okolo (dřívějšího trenéra) Michala Bílka. Přijde mi, že být tady hlavní trenér fotbalové reprezentace je za trest. Trenér reprezentace tu může za ceny energií, za drahotu v supermarketu, za stav českého fotbalu," řekl Veselý.

"Přispívají k tomu i novináři, vytvářejí negaci. Komentáře ohledně předtím Jardy (Šilhavého) i teď Ivana (Haška) jsou za hranou slušnosti. I komentáře některých lidí z oboru. Byl bych rád, kdyby to bylo více v normálním duchu. Agresivita v komentářích neprospívá, fotbalu to nepomůže. Přijde mi to, jako když se volí politik nebo prezident. Když to někdo vyhraje, druhá strana to nikdy neakceptuje," podotkl.

Reprezentaci by podle něj mohl vést třeba současný trenér Slovácka Martin Svědík. "Ať se někdo zvolí a zbytek by ho měl podporovat. Já to přeju Svěďovi, i on by to mohl dělat. Pak ho podporujme, ať je to více týmové. My umíme jen chodit na náměstí, když se vyhraje, ať už ve fotbale nebo hokeji. A když se nedaří, umíme jen nadávat, být negativní. Ale fotbal by měl být nositelem dobré energie, ne takovéhle nenávisti," dodal Veselý.