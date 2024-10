Z předčasného důchodu až na mistrovství světa. Verheijen o kariéře i důvodu častých zranění

Málokterý kouč nasbíral na mezinárodní i klubové úrovni tolik zkušeností jako Raymond Verheijen (52). Přestože musel nadějnou hráčskou kariéru ukončit už v 18 letech, na vysněné šampionáty se podíval. V exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy hovoří Nizozemec o nejvýznamnějších momentech své profesionální dráhy, o stále rostoucím problému přeplněnosti programu i o svých kontroverzních výrocích na adresu zkušených trenérů.

Verheijen začínal jako talentovaný hráč v nizozemské akademii. Veškeré sny na profesionální kariéru se mu ale rozplynuly v pouhých 18 letech, kdy musel pověsit kopačky na hřebík kvůli chronickému zranění. Byl odhodlán u sportu, který miloval, zůstat. Tento neúspěch tak využil jako motivaci a vydal se na trenérskou dráhu.

"Když hrajete za národní tým do 17 let, předpokládáte, že se stanete profesionálním hráčem. Je to jediné, na co v tu chvíli myslíte," vysvětlil. "Jakmile se ta naděje rozplyne, chcete si svůj sen splnit alternativním způsobem. Proto jsem se v osmnácti letech rozhodl, že začnu trénovat," poodhalil svůj příběh.

A zdá se, že mu tento plán vyšel. Verheijenova trenérská kariéra ho dovedla na čtyři mistrovství světa a čtyři Eura. Pracoval také s několika předními evropskými kluby, včetně Barcelony, Chelsea a Manchesteru City.

Nizozemec nasbíral bohaté zkušenosti jako asistent trenéra i kondiční poradce, založil navíc vlastní organizaci Football Coach Evolution. Tento vzdělávací program se stal významným pomocníkem pro fotbalové svazy a kluby po celém světě. Krom toho vydal celou řadu knih, včetně nezjnámější Football Periodisation nebo nedávno vydané Analysing Football.

Slavná mezinárodní kariéra

Na univerzitě vystudoval fyziologii a sportovní psychologii. Rozpracoval tam knihu s názvem Conditioning for Soccer, kterou brzy převzala Nizozemská fotbalová asociace. No a v roce 1998 se stal instruktorem v nizozemském svazu. V počátcích spolupracoval s několika významnými jmény, každopádně jedno z nich mu v budoucí kariéře značně pomohlo.

"Na instruktora s licencí jsem byl mladý, zvlášť, když jsou ve vaší první skupině lidé jako Ruud Gullit, Ronald Koeman, Marco van Basten a Frank Rijkaard," řekl. "Hodili mě rovnou do vody, vzpomínám si ale, že to pro mě nebyl problém. Možná to viděl i Frank, protože když se po kurzu stal nizozemským trenérem, požádal mě, abych se stal jedním z asistentů."

Frank Rijkaard v době, kdy vedl Nizozemsko. MARCEL ANTONISSEANP / AFP

Verheijen s Rijkaardem spolupracoval na Euru 2000, kdy nizozemská reprezentace došla až do semifinále. Pro mladého trenéra to byla neocenitelná zkušenost, ze které si odnesl spoustu důležitých lekcí. "Udělal jsem chybu, kterou dělá každý mladý trenér, chcete to dělat správně a tak toho děláte příliš. Naštěstí jsem měl fantastické mentory, Frank, Johan Neeskens a Ruud Krol mě navedli na správnou cestu," uvedl.

Verheijen se účastnil i dalších sedmi mezinárodních turnajů, jako asistent trenéra působil po boku Guuse Hiddinka u Jižní Koreje na MS 2002 a v Rusku na Euru 2008. Pracoval také s Dickem Advocaatem u Nizozemska na Euru 2004 a vypomáhal v kondiční přípravě argentinského týmu při jeho cestě do finále na MS v roce 2014.

Z těchto turnajů Verheijen nejraději vzpomíná na angamžá v Jižní Koreji. "Ta samozřejmě vyčnívá, protože to bylo jako pohádka. Bylo neuvěřitelné vidět, jak celá země šílí. Ukázalo se, co vše je možné, když máte skupinu hráčů naprosto toužících po úspěchu. Styl hry byl pevný jako skála, takže z technického hlediska bylo každému z nich jasné, co se od nich očekává."

Jihokorejští hráči slaví vítězství v zápase na mistrovství světa 2002. KIM JAE-HWAN / AFP

Spolupráce s nejlepšími evropskými hráči

Kromě úspěchů na mezinárodní scéně se Verheijen může pochlubit i působivou bilancí na klubové úrovni. V Barceloně byl kondičním poradcem při triumfu v Lize mistrů v roce 2006. "Rijkaard znal můj způsob myšlení díky licenčnímu kurzu, který jsme spolu absolvovali, a následné spolupráci u Nizozemska, takže chtěl něco podobného zavést i v Barceloně," vysvětlil Verheijen.

Během působení u katalánských gigantů byl Verheijen v úzkém kontaktu s hráči světové úrovně jako jsou Carles Puyol, Andres Iniesta, Ronaldinho a osmnáctiletá superhvězda jménem Lionel Messi.

I když bylo dle Nizozemce skvělé být u kádru s takovou kvalitou, připustil, že koučování takové dokonalosti může být při pozdější práci problematické. "Pokud máte takové hráče ve vašich začátcích, podvědomě se stanou měřítkem. A taková očekávání pro zbytek kariéry nejsou vždy užitečná."

Ronaldinho slaví s Messim poté, co v roce 2006 vstřelil gól. MIGUEL RIOPA / AFP

Po svém působení na Camp Nou se krátce posadil i na lavičku v Chelsea a Manchesteru City. Hiddinkově Chelsea pomohl k dobrému umístění v Premier League a zisku FA Cupu v roce 2009. "V této době bylo v anglickém fotbale relativně snadné se prosadit, protože co se týče kondičního trenérství, šlo o začátky. Tyto oblasti ještě nebyly příliš rozvinuté," přiznal Verheijen.

Kontroverzní komentáře

V minulosti se rád opřel do tréninkových metod lodivodů nejvyšší úrovně. V roce 2017 Nizozemec označil tréninkový režim Liverpoolu pod vedením Jürgena Kloppa za nepořádek, zmínil se také o Mauriciu Pochettinovi jako o někom, kdo se během prvních dvou sezon v Tottenhamu rozhodně poučil.

Podle Verheijena je hlavním důvodem zranění únava, proto je povinností trenéra efektivně přizpůsobit tréninkové programy tak, aby předcházel svalovým zraněním. S ohledem na to uvedl, že komentáře na adresu Kloppa a dalších trenérů myslel spíše jako konstruktivní kritiku.

"Kritika je vlastně pozitivní věc, znamená totiž, že se snažíte najít a napravit nedostatky. To je nutnost, pokud se chcete rozvíjet a zlepšovat," prohlásil. "Kouče jsem kritizoval na základě důkazů, vždy jsem své komentáře podložil objektivními, logickými argumenty, a ne svým subjektivním názorem."

Nizozemec navíc zdůraznil, že na problematické tréninkové metody poukázal dříve, než se příslušní trenéři zabývali dlouhými seznamy zraněných. "Také jsem to vždy říkal předem. Mnoho lidí kritizuje až poté, což je snadné, když už znáte výsledek," řekl. "Chyby jsem předvídal."

Kloppova nástupce však chválil, Arne Slot vyhrál devět ze svých prvních deseti zápasů v čele Reds a dovedl je na vrchol Premier League. "Slot se již vypracoval na jednoho z nejlepších nizozemských trenérů," poznamenal Verheijen. "Má skvělé taktické znalosti. Drží se jednoduchosti a věcnosti. Navíc má velmi specifický přístup, což hráči oceňují."

Zranění a přetížení

Průzkum Livesport Zpráv zjistil, že se hráči Chelsea v posledních třech sezonách (2021/22, 2022/23 a 2023/24) umístili na nejvyšších příčkách mezi celky Premier League, LaLigy, Bundesligy a Serie A v celkovém počtu dnů ztracených kvůli zraněním.

Celkový počet dnů ztracených kvůli zraněním. Livesport

Na otázku, proč tomu tak může být, Verheijen jako pravděpodobný důvod uvedl množství změn v klubu a odkázal na studii UEFA Champions League, kterou provedl Jan Ekstrand. "Když dojde ke změně trenérského štábu, dochází ke skokovému nárůstu zranění a tento nárůst je výrazně větší, pokud změna lavičky znamená také obměnu kondičního trenéra," vysvětlil Verheijen.

"Mnoho kondičních trenérů s fotbalem nevyrostlo, takže o kondici přemýšlejí nefotbalovým nebo izolovaným způsobem. Každý má jiný způsob tréninku, to znamená, že se tělo hráčů musí přizpůsobit zcela novému způsobu, což je hlavní příčinou těchto zranění."

Celkový počet dnů ztracených kvůli zraněním. Livesport

Nizozemec také vyjádřil obavy z rostoucího počtu zápasů v kalendáři. "Řídící orgány a fotbalové kluby by měly pochopit, že musí svůj produkt šetřit a chránit," prohlásil.

"To znamená, že musí dbát na blaho hráčů, ve skutečnosti je jen využívají. Jen kontrolují, kam až mohou ty hráče dotlačit, protože čím dál je dotlačí, tím více peněz vydělají, v důsledku toho se ale více špičkových hráčů zraní. Bohužel z dlouhodobého hlediska tím vlastně ničí svůj produkt."