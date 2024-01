Zimní sporty ONLINE: Biatlonisté opět mimo dvacítku. Sjezd ve Wengenu zastínil těžký pád Kildeho

Sezona nabitá boji na sněhu a ledu už je v plném proudu a také tento víkend se toho v zimních sportech děje hodně. Běžci na lyžích, sjezdaři, biatlonisté, skokani, sdruženáři, snowboardisté, rychlobruslaři, bobisté a mnozí další, ti všichni usilují o body do svých Světových pohárů. Díky tomuto online přenosu budete mít na Livesport Zprávách všechno na jednom místě a pěkně začerstva.

Sobota 13. ledna

16:37 – V prvním závodu Světového poháru dvojbobů po ukončení kariéry dlouholeté české jedničky Dominika Dvořáka obsadil Adam Dobeš ve Svatém Mořici 15. místo. Další český pilot Matěj Běhounek byl 18., Jáchym Procházka nepostoupil do druhé jízdy a skončil 24. Zvítězil mistr světa Johannes Lochner z Německa a třetí výhrou ve čtvrtém závodu sezony si pojistil vedení v seriálu.

16:21 – Čeští biatlonisté se ani v pátém sprintu této sezony Světového poháru nevešli do první dvacítky. Nejlepším z nich byl dnes v německém v Ruhpoldingu Michal Krčmář, který skončil po jednom trestném kole na 29. místě. Zvítězil Nor Vetle Sjaastad Christiansen, jenž porazil o víc než 16 vteřin Itala Tommasa Giacomela. Třetí byl další Nor Tarjei Bö. Ostatní Češi v závodě nebodovali. Jonáš Mareček doběhl na 49. místě, Vítězslav Hornig byl 58. a Jakub Štvrtecký obsadil 79. příčku.

16:06 – Mistryní Evropy v krasobruslení se poprvé stala Belgičanka Loena Hendrickxová. Česká 17letá reprezentantka Barbora Vránková volnou jízdu pokazila a zůstala na 24. místě, tedy poslední ze závodnic, které postoupily do volných jízd. Až ve 24 letech poprvé triumfovala favorizovaná Hendrickxová. Po krátkém programu vyhrála i volnou jízdu a porazila bezmála o sedm bodů obhájkyni titulu Anastasiji Gubanovovou z Gruzie.

15:19 – Domácí favorit Marco Odermatt vyhrál i druhý sjezd SP ve švýcarském Wengenu, který poznamenalo vážné zranění Aleksandera Aamodta Kildeho. Norský lyžař a majitel dvou křišťálových glóbů za sjezd má podle prvních zpráv otevřenou zlomeninu bérce. Odermatt s číslem osm předvedl v královské disciplíně famózní jízdu, úřadující mistr světa měl v cíli náskok dvou a půl sekund a nakonec se radoval z 31. pohárového vítězství v kariéře.

15:16 – Snowboardistka Zuzana Maděrová vypadla na SP v paralelním obřím slalomu v Scuolu v osmifinále a skončila na 14. místě, poprvé po třech závodech tak chyběla v elitní desítce. Naposledy byla ve slalomu v Davosu šestá, předtím v obřích slalomech v Itálii čtvrtá a desátá. V sobotu chybovala hned v úvodu vyřazovací části.

15:02 – První závod Světového poháru v severské kombinaci po měsíční pauze vyhrál v Oberstdorfu norský rekordman Jarl Magnus Riiber. Jediný český reprezentant na startu Jan Vytrval obsadil 44. místo a na body nedosáhl. V závodu žen obsadily kompletní stupně vítězů Norky, první výhru v kariéře si připsala Mari Leinanová Lundová.

13:36 – Těžký pád spolufavorita Aleksandera Aamodta Kildeho přerušil sjezd Světového poháru ve Wengenu, který je se 4,5 kilometry nejdelším v seriálu. Síly norskému lyžaři došly těsně před cílem a skončil v ochranných sítích, vrtulník majitele dvou křišťálových glóbů právě za sjezd a vicemistra světa dopravil do nemocnice. Před Kildeho pádem zajel nejrychlejší čas Švýcar Marco Odermatt, jenž vyhrál už čtvrteční zkrácený sjezd a v super-G byl druhý.

13:05 – Lyžařka Ester Ledecká dojela 24. ve sjezdu Světového poháru v rakouském Zauchensee, o šest příček hůř než v pátečním superobřím slalomu. Druhá česká účastnice Tereza Nová obsadila 42. místo. Zvítězila Italka Sofia Goggiaová, která porazila o jednu desetinu sekundy domácí Stephanii Venierovou. O třetí místo se podělily Rakušanka Mirjam Puchnerová a Italka Nicol Delagová. Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká absolvovala nejméně povedený sjezd v sezoně. Dosud byla 16. ve Val d'Isere a 22. ve Svatém Mořici. Na vítěznou Goggiaovou ztratila 2,34 sekundy.

11:28 – Karolíně Indráčkové na můstku v Sapporu nevyšel druhý skok a v závodu Světového poháru obsadila 25. místo. Po prvním kole byla 16. a útočila na sezonní maximum, které má jen o příčku lepší. Ve druhém kole však na 106 metrů nenavázala, dopadla na značku 87 metrů. Zvítězila rakouská obhájkyně celkového prvenství v seriálu Eva Pinkelnigová.

Pátek 12. ledna

21:00 – Krasobruslař Georgii Reshtenko překvapil devátým místem na mistrovství Evropy. Na šampionátu v Kaunasu ve volné jízdě předvedl tři čtverné skoky a posunul se ze 13. příčky po krátkém programu o čtyři místa vzhůru. Zatímco loni byl na ME šestadvacátý, tentokrát se postaral o nejlepší výsledek českých mužů od roku 2020. Titul obhájil Francouz Adam Siao Him Fa.

19:12 – Skokan na lyžích Roman Koudelka bez problémů postoupil do nedělního závodu Světového poháru ve Wisle, jediný český účastník seriálu obsadil v kvalifikaci 35. místo. V Polsku pokračuje SP týden po vyvrcholení Turné čtyř můstků, na němž Koudelka poprvé v sezoně bodoval. Ve Wisle v pátek skočil 119 metrů, kvalifikaci vyhrál díky nejdelšímu pokusu 134,5 m Slovinec Anže Lanišek.

16:30 – Oba české taneční páry jsou na krasobruslařském mistrovství Evropy v Kaunasu průběžně v první desítce. Natálie a Filip Taschlerovi obsadili v rytmickém tanci pátou příčku, Kateřina a Daniel Mrázkovi byli v úvodní části soutěže devátí. Za obhajobou titulu vykročili vítězstvím v rytmickém tanci Italové Charlene Guinardová a Marco Fabbri.

16:18 – Biatlonistka Lucie Charvátová dojela osmá ve sprintu Světového poháru v německém Ruhpoldingu a vybojovala nejlepší výsledek českých žen v sezoně. Třicetiletou rodačku z Hradce Králové připravila o lepší umístění jediná střelecká chyba při závěrečné položce vestoje. Zvítězila Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, která porazila o více než osmnáct sekund Švédku Monu Brorssonovou. Třetí byla Italka Lisa Vittozziová. Více informací najdete v článku.

15:34 – Vítězem super-G ve Wengenu se stal francouzský sjezdař Cyprien Sarrazin, který o více než půl sekundy porazil lídra Světového poháru Švýcara Marca Odermatta a připsal si třetí výhru v kariéře. Jan Zabystřan dojel s vysokým startovním číslem 60 na 43. místě. Český sjezdař odstartoval jako předposlední a po nadějném začátku se propadl mimo bodovanou třicítku, od bodu ho dělila necelá vteřina.

14:00 – Ester Ledecká dosáhla druhého nejlepšího výsledku v této sezoně Světového poháru, když v superobřím slalomu v rakouském Zauchensee skončila na 18. místě. Zvítězila domácí Cornelia Hütterová o devět setin před Norkou Kajsou Vickhoff Lieovou, třetí byla se ztrátou 21 setin sekundy Švýcarka Lara Gutová-Behramiová. Další česká závodnice Tereza Nová obsadila 52. místo.