Zimní sporty ONLINE: Sáblíková zapsala nejhorší výsledek. Pro Shiffrinovou letěl vrtulník

Mikaela Shiffrinová zažila ošklivý pád, po němž byla deportována vrtulníkem do nemocnice.

Sezona nabitá boji na sněhu a ledu už je v plném proudu a také tento víkend se máte na co těšit. Běžci na lyžích, sjezdaři, biatlonisté, skokani, sdruženáři, snowboardisté, rychlobruslaři, bobisté a mnozí další, ti všichni usilují o body do svých Světových pohárů. Díky tomuto online přenosu budete mít na Livesport Zprávách všechno na jednom místě a pěkně začerstva.

Pátek 26. ledna

22:56 – Martina Sáblíková obsadila 11. místo v závodě na 3000 metrů na Světovém poháru v Salt Lake City a připsala si nejhorší výsledek v sezoně. Z premiérového vítězství v seriálu se radovala Nizozemka Joy Beuneová, která si časem 3:56,86 minuty vytvořila nové osobní maximum. Sáblíková sice zajela svůj nejlepší čas sezony, za vítězkou ale zaostala o téměř sedm vteřin.

20:28 – Vyšetření Mikaely Shiffrinové, která měla těžký pád při sjezdu v Cortině d'Ampezzo, nepotvrdilo podezření na poranění vazů v pravém koleni. Kdy se bude Shiffrinová moci vrátit do seriálu SP, zatím není jasné. "Půjdeme teď den po dni, zaléčíme, co bude potřeba, a pokusíme se ji dostat zpátky do tempa," uvedl v prohlášení trenér amerického týmu Paul Kristofic.

20:01 – Ester Ledecká měla kvůli zdravotním problémům vynechat sobotní sjezd v Cortině d'Ampezzo, její účast však nakonec není vyloučená. Jméno Ledecké se totiž objevilo na seznamu lyžařek, které se dozvěděly startovní čísla pro sobotní sjezd. "Ester chce závodit a definitivně se rozhodne v sobotu ráno," vysvětlila v pátek večer mluvčí jejího týmu Erika Alchusová.

16:36 – Slovinský skokan Timi Zajc vede po dvou kolech závod mistrovství světa v letech na lyžích. Před sobotními dvěma pokusy na můstku Kulm je první o 12,3 bodu před domácím Rakušanem Stefanem Kraftem. Třetí místo drží v polovině soutěže Johann Andre Forfang z Norska, Češi na šampionátu nestartují.

16:33 – Skeletonistka Anna Fernstädtová skončila ve třetím závodě Světového poháru v řadě až ve třetí desítce pořadí. Na rozdíl od předchozího startu ve Svatém Mořici ale tentokrát v Lillehammeru postoupila alespoň do druhé jízdy pro 25 závodnic a obsadila 24. místo. Závodům v norském středisku dominovali němečtí olympijští vítězové Hannah Neiseová a Christopher Grotheer.

13:14 – Mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková vyhrála ve Svatém Mořici hned svůj první závod v této sezoně Světového poháru. Ve velkém finále byl poprvé v kariéře její reprezentační kolega Kryštof Choura, který obsadil čtvrtou příčku.

13:10 – Sjezd v Cortině d'Ampezzo vyhrála třicetiletá rakouská lyžařka Stephanie Venierová a připsala si druhé vítězství ve Světovém poháru. Vedoucí žena seriálu Američanka Mikaela Shiffrinová měla těžký pád, při kterém si zřejmě poranila pravé koleno a odletěla záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Kvůli zdravotním problémům chyběla na startu Ester Ledecká, která vynechá i sobotní sjezd. Prohlédněte si kompletní pořadí sjezdu žen.