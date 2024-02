Zimní sporty ONLINE: Slalom v Palisades Tahoe ovládl Feller. Shiffrinová je blíž návratu

Mikaela Shiffrinová by se mohla do Světového poháru vrátit za dva týdny v Aare.

Neděle 25. února

23:16 – Rakušan Manuel Feller vyhrál slalom SP v Palisades Tahoe a po čtvrtém vítězství v sezoně se přiblížil zisku malého křišťálového glóbu. V průběžném pořadí disciplíny vede tři závody před koncem o 204 bodů před v neděli třetím Linusem Strasserem z Německa. Malý křišťálový glóbus si Feller může poprvé v kariéře zajistit už příští týden v Aspenu. Poté mají slalomáři na programu ještě závod v Kranjské Goře, sezona vyvrcholí finále SP v Saalbachu.

20:38 – Německý lyžař Linus Strasser vede po prvním kole slalom Světového poháru v Palisades Tahoe. Druhý muž průběžného hodnocení disciplíny vede před druhým kolem o 40 setin před Clémentem Noëlem z Francie, třetí místo drží lídr průběžného pořadí slalomářů Manuel Feller. Rakušan za Strasserem zaostává o 46 setin.

17:56 – Rakouský skokan na lyžích Stefan Kraft vyhrál druhý závod Světového poháru v letech v Oberstdorfu a připsal si 40. vítězství v seriálu. V historickém pořadí se díky tomu osamostatnil na třetím místě. Více výher získali jen Fin Matti Nykänen (46) a krajan Gregor Schlierenzauer, jenž vede s 53 triumfy.

17:06 – Němec Francesco Friedrich se na MS ve Winterbergu vrátil na trůn ve dvojbobech. Čtyřnásobný olympijský vítěz, jenž čekal na výhru 15 měsíců, zajel ve třech ze čtyř jízd traťové rekordy a získal osmý titul. Friedrich, jenž v této sezoně SP dvojbobů sbíral jen druhá a třetí místa, zvítězil s náskokem 34 setin před Adamem Ammourem. Bronz získal Johannes Lochner, jenž loni ve Svatém Mořici ukončil po sedmi triumfech Friedrichovu zlatou sérii.

13:11 – Německý sáňkař Max Langenhan poprvé vyhrál Světový pohár. Titul si zajistil třetím místem v Siguldě a před dvěma posledními závody má v čele nedostižný náskok 229 bodů. Pro první vítězství v sezoně si dojel trojnásobný olympijský šampion Felix Loch, německý reprezentant zvítězil s náskokem 59 tisícin před domácím Kristersem Aparjodsem.

12:02 – Snowboardistce Zuzaně Maděrové nevyšel ani druhý paralelní obří slalom SP v Krynici. Dvacetiletá česká reprezentantka stejně jako v sobotu nepostoupila do vyřazovací části, což se jí v Polsku stalo poprvé v sezoně. V posledním závodu před Krynicí obsadila na konci ledna v Simonhöhe životní druhou příčku a posunula se na šesté místo pořadí elitního seriálu. V sobotu jí unikl postup do finálové šestnáctky o jednu pozici, tentokrát byla ve druhé kvalifikační jízdě diskvalifikována a skončila třicátá.

08:58 – Lyžařky včetně Ester Ledecké se ani dnes nedočkaly závodu SP ve Val di Fassa, také druhý superobří slalom byl kvůli přívalům sněhu zrušen. Sobotní super-G organizátoři odvolali po pátečním sněžení a doufali, že tím získají čas na přípravu sjezdovky na dnešek. Plán ale nevyšel kvůli dalšímu hustému nočnímu sněžení, po němž nebylo možné trať upravit pro závod.

Sobota 24. února

23:13 – Švýcar Marco Odermatt vyhrál obří slalom v Palisades Tahoe a s předstihem si zajistil celkové prvenství ve Světovém poháru. V čele průběžného pořadí má nedostižný náskok 1001 bodů, velký křišťálový glóbus získal potřetí za sebou. Odermatt vyhrál s náskokem 12 setin před Henrikem Kristoffersenem z Norska a nenašel přemožitele ani v sedmém obřím slalomu sezony. Třetí příčku obsadil se ztrátou 1,37 sekundy domácí River Radamus a poprvé se umístil na stupních vítězů.

18:37 – Závod Světového poháru v letech na lyžích v Oberstdorfu vyhrál Slovinec Timi Zajc a připsal si první výhru v sezoně. Třiadvacetiletý rodák z Lublaně potvrdil pověst leteckého specialisty, neboť i na svou čtvrtou pohárovou výhru v kariéře dosáhl na mamutím můstku.

15:42 – Klára Ulrichová skončila 19. v závodě SP skokanek na lyžích v Hinzenbachu. Devatenáctiletá česká reprezentantka zaznamenala nejlepší výsledek v elitním seriálu od února 2021, kdy právě v Hinzenbachu obsadila 18. pozici. Závod skončil dvojnásobným triumfem domácích rakouských skokanek, zvítězila Eva Pinkelnigová před Jacqueline Seifriedsbergerovou, stupně vítězů doplnila Němka Katharina Schmidová.

12:36 – Snowboardistka Zuzana Maděrová na SP v Krynici poprvé v sezoně neprošla do vyřazovacích jízd. Šestá žena celkového hodnocení paralelních disciplín obsadila v kvalifikaci obřího slalomu v Polsku první nepostupové 17. místo, k elitní šestnáctce jí chybělo 19 setin sekundy. Zaznamenala tak nejhorší výsledek v sezoně měsíc poté, co v předchozím závodu na v Simonhöhe obsadila životní druhou příčku. Další šanci bude mít v polském lázeňském středisku poblíž hranic se Slovenskem, jež hostí SP poprvé v historii, v nedělním druhém závodě.

12:19 – Německá sáňkařka Julia Taubitzová ovládla potřetí za sebou a celkově počtvrté Světový pohár. V lotyšské Siguldě obsadila v sobotu třetí místo, čímž vyrovnala svůj nejhorší výsledek v sezoně. Dva závody před koncem má ale nedostižný náskok 223 bodů. České reprezentantky Anna Čežíková a Lucie Jansová, které absolvovaly jen tři individuální závody, figurují na 40. a 41. místě.

11:52 – Hvězdná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová by se mohla do Světového poháru vrátit za dva týdny v Aare, kde budou 9. a 10. března na programu obří slalom a slalom speciál. Naznačila to v příspěvku na sociálních sítích. Dvojnásobná olympijská vítězka nezávodí od 26. ledna, kdy si při pádu ve sjezdu v Cortině d'Ampezzo poranila koleno. "Udělala jsem pokroky a cítím se každým dnem lépe," uvedla ve videu na sociálních sítích, v němž ukázala i záběry ze své rehabilitace.

11:14 – Jedna z velkých soupeřek Martiny Sáblíkové Irene Schoutenová ukončí po sezoně kariéru. Jednatřicetiletá Nizozemka to oznámila po mistrovství světa v Calgary, na němž získala tři zlaté a jednu bronzovou medaili. Schoutenová ohlásila konec kariéry dva roky po svém galapředstavení na olympijských hrách v Pekingu, na němž ovládla nejdelší tratě 3000 a 5000 metrů a také závod s hromadným startem.

07:13 – Lyžařky včetně Ester Ledecké v sobotu superobří slalom Světového poháru ve Val di Fassa nepojedou. Kvůli vydatné sněhové nadílce byl závod zrušen. Oznámila to Mezinárodní lyžařská federace na sociální síti X s tím, že pořadatelé se pokusí připravit trať na nedělní super-G.

Pátek 23. února

19:07 – Světový šampionát skeletonistů v ve Winterbergu potřetí ovládl domácí Christopher Grotheer, olympijský vítěz z Pekingu a lídr SP porazil o 23 setin obhájce titulu Brita Matta Westona. Čech Timon Drahoňovský byl 26. a o jedno místo mu unikla účast v závěrečné čtvrté jízdě. Oproti loňské premiéře na MS si polepšil o čtyři příčky.

18:38 – Historicky první závod dvojic ve Světovém poháru v letech na lyžích vyhráli v Oberstdorfu Slovinci Timi Zajc a Domen Prevc. V soutěži oproti plánům nestartovala česká dvojice Benedikt Holub, Radek Rýdl, protože Holub měl v hned prvním tréninkovém pokusu pád, po němž podle serveru skoky.net odešel po svých. Ani jeden z nezkušených českých skokanů, kteří měli na mamutím můstku debutovat, už ale nepokračoval.

15:24 – Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila na MS ve Winterbergu 17. místo. Titul získala Hallie Clarkeová z Kanady a ukončila zlatou sérii německých reprezentantek, které šampionátu vládly od roku 2016. Fernstädtové patřila po úvodních dvou jízdách 17. příčka a toto umístění již nevylepšila, ve třetí jízdě zajela 20. a ve čtvrté 18. čas. V konečném pořadí ztratila bývalá juniorská mistryně světa na Clarkeovou 3,75 sekundy.