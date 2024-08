Vadlejch chyběl na pódiu, na Diamantové lize v Lausanne skončil sedmý

Oštěpař Jakub Vadlejch (33) skončil na mítinku Diamantové ligy v Lausanne sedmý. Jeho nejdelší pokus měřil 82,03 metru. Český reprezentant poprvé od roku 2022 v některém ze závodů elitního atletického seriálu chyběl na pódiu. Vyhrál bronzový medailista z olympijských her v Paříži Anderson Peters (26) z Grenady rekordem mítinku 90,61 metru. V běhu na 800 metrů se olympijský vítěz Emmanuel Wanyonyi (20) z Keni časem 1:41,11 minuty přiblížil na dvě desetiny světovému rekordu Davida Rudishy z olympijských her 2012 v Londýně.

Evropský šampion Vadlejch v aktuálním ročníku Diamantové ligy vyhrál v Dauhá a skončil třetí v Paříži. Do Lausanne přijel po těsném čtvrtém místě z olympijských her v Paříži, kde hodil 88,50 metru. Tomuto výkonu se dnes ani zdaleka nepřiblížil. Až ve čtvrté sérii se poprvé dostal za 82 metrů a měl daleko k postupu do finálové trojice, která měla k dispozici šestý hod. Vadlejch absolvoval nejhorší závod v sezoně. V Diamantové lize takhle špatné umístění předvedl naposledy v roce 2018, kdy skončil rovněž sedmý v Curychu.

Naopak skvělou formu ukázal Peters. Hodem 88,49 metru ze druhé série dlouho vedl a ve finálové sérii vítězství potvrdil překonáním devadesátimetrové hranice. Postupně se zlepšoval olympijský šampion z Tokia a stříbrný medailista z Paříže Níradž Čopra. Indický oštěpař ve finálové sérii hodil 89,49 metru, devadesát metrů mu znovu odolalo.

Mimo diamantový program se v Lausanne běžela mužská osmistovka. Po rychlém olympijském závodě znovu elitní půlkaři ukázali výbornou formu. S francouzským vodičem Ludovicem le Meurem nejdříve držel krok zejména Kanaďan Marco Arop, ale po prvním kole odstupujícího vodiče obíhal až třetí drahou a na Wanyonyiho pak nestačil. Dvacetiletý keňský půlkař ještě v cílové rovince stíhal zelená světla udávající tempo světového rekordu, ale Rudishův výkon zatím odolal. Wanyonyi se alespoň na druhém místě historických tabulek se připojil k bývalému dlouholetému světovému rekordmanovi Wilsonu Kipketerovi.

Odveta za olympijský závod se na patnáctistovce vydařila Jakobu Ingebrigtsenovi. Norský mílař udával tempo a zvítězil výkonem 3:27,83 minuty Šampion z Paříže Američan Cole Hocker za ním tentokrát zaostal o více než dvě sekundy.

Mužskou čtvrtku v Lausanne vyhrál evropský rekordman Matthew Hudson-Smith z Británie v čase 43,96 sekundy. Krátkým překážkářkám kralovala Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika (12,35), těm dlouhým favorizovaná Nizozemka Femke Bolová. V závodě na 110 metrů překážek utrpěl první letošní porážku Američan Grant Holloway. Nestačil o čtyři setiny na Jamajčana Rasheeda Broadbella, jenž zvítězil za 13,10.