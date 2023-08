Americký koulař Crouser bude na MS závodit i s krevními sraženinami v noze

Král současné koule Ryan Crouser (30) bude v sobotu na mistrovství světa v Budapešti závodit se dvěma krevními sraženinami v levém lýtku. Ty odhalilo vyšetření 9. srpna. Lékaři mu nasadili přípravky proti srážení krve a nechali mu volnost v rozhodnutí, zda na světový šampionát odjede. Dvojnásobný olympijský šampion a světový rekordman se rozhodl obhajovat titul a zanedlouho nastoupí do kvalifikace. O svých problémech informoval v pátek na Instagramu.

"Posledních dvacet dní bylo jedněmi z nejvíce frustrujících a stresujících v mém životě," uvedl. Po mítinku Diamantové ligy v Londýně, který 23. července vyhrál, se probudil s bolestí lýtka. Myslel si, že je to drobný svalový problém a deset dní trénoval přes bolest. Lékařům se to nezdálo a poslali ho na vyšetření.

Den před odletem do Evropy se Crouser dozvěděl, že má v levém lýtku dvě krevní sraženiny. "V tu chvíli se všechno přepnulo do nouzového režimu. Největší otázka byla: 'Co je nejbezpečnější léčba?' A je MS vůbec možné?" vzpomínal Američan.

Sraženiny mu nezpůsobovaly tak vážné problémy, jaké mnohdy dělají. Neměl nohu oteklou, červenou a s tepající bolestí. "Lékařský tým byl skvělý. Vysvětlili mi rizika a udělali všechno pro to, aby je rozpustili. Nechali rozhodnutí o účasti na mistrovství světa na mě a mojí rodině. Přijel jsem do Budapešti a budu závodit. Doktoři mi dali léky na ředění krve, takže je bezpečné závodit a minimalizuje to riziko zhoršení," prohlásil.

Díky lékům také mohl bezpečně absolvovat dlouhý let na starý kontinent. V sobotu ho případně čekají dva závody. Po dopolední kvalifikaci, odložené kvůli dešti, je večer na programu finále.