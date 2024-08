Nečekaný bronz! Ogrodníková si zajistila medaili nejdelším hodem od roku 2021

Oštěpařka Nikola Ogrodníková (33) získala na olympijských hrách bronz a přidala do sbírky české výpravy v Paříži pátou medaili. Třetím pokusem poslala oštěp do vzdálenosti 63,68 metru. Od roku 2021 tak daleko nehodila, ale vrchol olympijského cyklu jí vyšel skvěle a odvrátila hrozbu, že by česká atletika zůstala na hrách poprvé od roku 1936 bez medaile. Zlato získala výkonem 65,80 metru japonská mistryně světa Haruka Kitagučiová (26), kterou připravuje český trenér David Sekerák.

Ogrodníková v kvalifikaci těsně přešlápla hod za 62 metrů. Ve finále začala výkonem pod 60 metrů, druhý pokus přešlápla a hrozilo jí, že se nevejde do osmičlenného užšího finále. Třetí hod jí ale vyšel, posunula se na třetí místo a už na něm zůstala. "Já nevím, co mám říct. Mně to ještě nedochází, protože já nevím, co se tam vůbec stalo," vyhrkla po příchodu k novinářům.

Na třetí pokus si zkrátila rozběh, který měla v obavách z přešlapu posunutý dozadu, a chytila správný rytmus. "Nějak jsem si to i zjednodušila. Jenom jsem se prostě koukala před sebe, zavřela jsem si vršek a prostě jsem to hodila," doplnila česká reprezentantka.

Dál hodily jen mistryně světa Kitagučiová a Jihoafričanka Jo-Ane Van Dyková, která porazila Ogrodníkovou o 25 centimetrů. Až za českou oštěpařkou skončila Flor Denis Ruizová Hurtadová z Kolumbie, letošní jednička světových tabulek, i stříbrná Polka z Tokia Maria Andrejczyková.

Ogrodníková při svém druhém startu pod pěti kruhy navázala na unikátní českou oštěpařskou tradici, kterou naposledy před ní v soutěži žen prodloužila světová rekordmanka Barbora Špotáková dvěma zlatými olympijskými medailemi v Pekingu a Londýně a bronzem v Riu de Janeiro.