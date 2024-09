Ohtani vylepšil letitý rekord MLB, už počtrnácté v sezoně zvládl homerun i ukradenou metu

Druhý rekord zámořské baseballové soutěže MLB během dvou dnů překonal hvězdný hráč Los Angeles Dodgers Šohei Ohtani (30). Japonský nadhazovač a pálkař v pátečním utkání proti Coloradu Rockies zaznamenal homerun i ukradenou metu, což se mu povedlo ve 14. zápase v sezoně. O jedno utkání tím vylepšil ligový rekord Rickeyho Hendersona z roku 1986.

"Je to paráda hrát v týmu se Šoheiem, zvlášť kvůli tomu, co předvádí," řekl vnější polař Dodgers Teoscar Hernández, který přispěl rovněž homerunem k vítězství domácího týmu 6:4.

O den dříve Ohtani jako první baseballista v MLB pokořil v jedné sezoně metu 50 homerunů a 50 ukradených met. Nyní má bilanci 52-52. Jeho dosavadními maximy bylo 46 homerunů a 26 ukradených met z roku 2021, kdy byl ještě ve službách Los Angeles Angels poprvé vyhlášen nejužitečnějším hráčem Americké ligy. Nyní je velkým favoritem na stejné ocenění v Národní lize.

Své statistiky může čtyřnásobný účastník Utkání hvězd a loňský vítěz World Baseball Classic ještě vylepšit, do konce základní části zbývá Dodgers odehrát devět zápasů. "Jak ho znám, vidím to na 60-60. Není to moc reálné, ale u něj je všechno možné," řekl trenér Dodgers Dave Roberts na adresu předsezonní posily, která má v klubu 10letý kontrakt na 700 milionů dolarů.