Baseballisté na Pražském týdnu podlehli Tchaj-wanu a porazili Německo

Česká reprezentace na Pražském baseballovém týdnu podlehla 1:3 Tchaj-wanu a porazila Německo 4:3. V pondělí bude posledním soupeřem výběru trenéra Pavla Chadima v základní části favorizované a dosud neporažené Japonsko a ve hře bude postup do úterního finále.

Zápas s Tchaj-wanem se měl původně uskutečnit už v sobotu, ale kvůli dešti byl odložen, a hrál se jen ve zkrácené podobě na sedm směn. Asijský soupeř, který v Praze startuje s týmem do 23 let, duel rozhodl tříbodovým homerunem ve třetí směně. Domácím se podařilo v pátém dějství snížit, poté co Jakub Kubica doběhl na domácí metu po odpalech Martina Mužíka a Jana Pospíšila.

"Z naší strany to nebylo špatné utkání. Soupeř nás ale poučil, že v některých situacích musíme být preciznější. Rozhodlo, že oni dvakrát dokázali ulívkou posunout své běžce a stáhnout své hráče ve skórovacích pozicích. Nám se to naopak dvakrát nepodařilo. Ale takový je baseball," uvedl v tiskové zprávě Chadim. "Hezký zápas pro diváky se smutným koncem pro nás. Myslím ale, že jsme neukázali špatnou hru, ať už na pálce nebo v obraně," uvedl Kubica.

V duelu proti Německu hraném rovněž jen na sedm směn se českým baseballistům povedly dva nechytatelné odpaly, které shodně přinesly po dvou bodech. Ve druhé směně poslal míček za bariéru Martin Zelenka a po následném snížení jej napodobil Martin Mužík ve třetím dějství. Soupeř zásluhou homerunu Simona Baumgarta snížil a v poslední směně se přiblížil na jediný bod, ale český tým už se ubránil.

"Chtěli jsme, abychom zítra s Japonskem měli šanci postoupit do finále, tak to se podařilo. Myslím, že přes tisíc diváků se bavilo," řekl v televizním rozhovoru Chadim.

Výsledky