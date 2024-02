Snad se poperu s nervozitou, hlásí Hornig před prvním startem na domácím světovém šampionátu

Biatlonistu Vítězslava Horniga čeká dnes debut na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Vedle náročné tratě se pokusí ve vytrvalostním závodě vypořádat i s nervozitou z domácího prostředí. V rozhovoru s novináři si konkrétní cíle nedal, chce se soustředit hlavně na střelbu. Závod na 20 kilometrů začne ve Vysočina Areně v 17:20

"Nervozita trošku bude. Nebudeme si nic nalhávat. Snad se mi s tím povede poprat," řekl Hornig. "Je to složité. Myslím, že se na to připravit nijak nedá. Musím dělat stále stejnou práci. O ničem jiném to nebude," doplnil.

Čtyřiadvacetiletý reprezentant si místo v pětičlenné mužské nominaci vysloužil díky lednovým výkonům ve Světovém poháru. Zaujal hlavně precizní střelbou. Ta je ve vytrvalostním závodě, kde se za chybu uděluje trestná minuta, důležitější než v jiných disciplínách.

"Věděl jsem, že pravděpodobně v prvním týdnu závodit nebudu. Pracovali jsme s tím, abych byl připravený na druhý týden, že se v nějakém závodě mohu objevit. Nebylo ale jasné kde," uvedl Hornig. "Bude to hodně náročný závod. Tratě mají těžký profil a v kombinaci s tou podmínkou to bude náročné," podotkl ke sněhu.

Během příprav se snažil se střeleckým trenérem Mattem Emmonsem věnovat koncentraci na střelnici. "Dělali jsme tři čtyřpoložkové bloky. V prvním a ve třetím jsme se snažili pracovat na koncentraci na každou ránu, namáčknutí či odhled. Mezitím jsem šel položky z tempa a zároveň jsme pracovali s větrem, abych byl připravený na možnost, že bude foukat," uvedl.

V Novém Městě na Moravě se představí podruhé, před třemi lety zde závodil na Světovém poháru, ale před prázdnými tribunami. "S diváky to bude premiéra," řekl. Věří, že bouřlivou kulisu ustojí. "Bavili jsme se o tom a shodli jsme se, že pokud člověk trefí tu první, problém může dělat druhá rána. Pak už si na to asi nějak zvykne. Asi uvidím, až tam budu," prohlásil.

Ani v jedné z dosavadních tří disciplín na MS nestartoval, o víkendu si ale vyzkoušel ve Vysočina Areně přípravný závod. "S tím závodem přišel Simon Fourcade (trenér francouzské reprezentace). Jel jsem ho s klukama z Francie, Švédska, Ameriky, Itálie i s Rumunem. Jelo nás deset," řekl Hornig. "Bylo to super, protože stejně bychom jeli trénink v nějakém větším zatížení. Bylo fajn, že jsme si vyzkoušeli střelbu v závodním módu," doplnil rodák z Jilemnice.

Konkrétní cíl si Hornig nechtěl dávat. "Nedá se odhadnout a bylo by hloupé se na něco fixovat. Myslím, že bude záležet na tom udělat dobrou práci na střelnici. Pak uvidíme, jak se budu cítit běžecky na trati a co z toho bude. Poté si můžeme říct, jestli s tím budu spokojen, nebo ne," dodal.

Vytrvalostní závod mužů na MS v biatlonu