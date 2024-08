Bronzoví kordisté přistáli v Praze: Oslavy pořád pokračují a pár dní poběží, tohle se neonosí

Hlasitým pokřikem "Kluci, děkujeme" dnes bronzové šermíře z olympijských her Jiřího Berana, Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra přivítali na pražském Letišti Václava Havla rodina a příznivci. S vysoko zdviženými kordy vytvořili improvizovanou bránu, kterou úspěšný tým ve slavnostní náladě vstoupil zpět do rodné země. Natěšené fanoušky a rodinu dlouho napínali, z letadla se do příletové haly přesunuli až mezi posledními. Bronzovou medaili čtveřice na pařížské olympiádě vybojovala v pátek, v utkání o třetí místo porazila světové jedničky Francouze 43:41.

Kordisté po příchodu přiznali, že jsou z mediálních povinností za poslední dny unavení, oslavy si ale užívají. "Pro mě je to konec, pro kluky je to další práce, další začátek na další olympijský cyklus a je to nádherný, je to krásnej pocit," řekl dvaačtyřicetiletý šermíř Beran, který už dříve oznámil, že v pařížském Grand Palais ukončí kariéru. Na dotaz novinářů, zda si rozhodnutí ještě rozmyslí, s úsměvem odpověděl, že nikoliv. Skupina tak teď podle svých slov bude hledat "dalšího do party".

V Praze se olympijská čtveřice dlouho nezdržela, z letiště jejich kroky zamířily na Olympijský festival do Mostu, kde se chtějí pozdravit s dalšími fanoušky. "Oslavy pořád pokračujou a ještě pár dní poběží, možná tejdnů," uvedl Rubeš. "Tohle se neonosí," dodal s bronzovou olympijskou medailí v ruce Beran.

Kordisté ziskem bronzu vyrovnali olympijské maximum českého šermu. Na hrách v roce 1908 získali individuální i týmový bronz šavlisté. Před třemi lety na ně třetím místem v Tokiu navázal Alexander Choupenitch ve fleretu.