Češky a Češi na kurtech, úterý 3. 9. Siniaková si zahraje čtvrtfinále čtyřhry na US Open

Kateřina Siniaková (vlevo) si s Taylor Townsendovou zahraje čtvrtfinále US Open.

Kateřina Siniaková bude usilovat o postup do semifinále čtyřhry na grandslamovém US Open. Jiří Veselý vstoupí do challengeru v Istanbulu a Vít Kopřiva absolvuje první kolo na challengeru v Rakousku, kde ho budou dohrávat Jakub Nicod a Andrew Paulson proti Michaelovi Vrbenskému. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.

US OPEN (New York, USA), tv. povrch

Čtyřhra - čtvrtfinále

18:30 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) - Schuursová/Stefaniová (8-Niz./Braz.)

Dvouhra juniorky - 2. kolo

17:00 | Krejčová (ČR) - Klugmanová (6-Brit.)

Čtyřhra juniorky - 1. kolo

18:30 | A. Kovačková/Sonobeová (3-ČR/Jap.) - El Allamiová/Sartzová-Lundeová (Mar./Nor.)

18:30 | Urbanová/Vergaraová Riveraová (ČR/Chile) - Jonesová/Paganettiová (2-Austr./It.)

20:00 | Krejčová/Ticháčková (ČR) - Esquivaová/Vladsonová (Šp./Lit.)

21:30 | Taggerová/Valdmannová (Rak./ČR) - Stojsavljevicová/Xuová (5-Brit.)

Čtyřhra junioři - 1. kolo

20:00 | Brunclík/Papamalamis (5-ČR/Fr.) - Jutkin/Rejchtman Vinciguerra (-/Švéd.)

WTA 125k MONTREUX (Švýcarsko), antuka

Čtyřhra - čtvrtfinále

11:00 | Malečková/Škochová (ČR) - Gleasonová/Martinsová (2-USA/Braz.)

ATP CHALLENGER 125 SEVILLA (Španělsko), antuka

Čtyřhra - osmifinále

20:00 | Nouza/Rikl (3-ČR) - Barranco/Blancaneaux (Šp./Fr.)

ATP CHALLENGER 100 TULLN (Rakousko), antuka

Dvouhra - 1. kolo

10:00 | Kopřiva (1-ČR) - Choinski (Brit.)

11:30 | Nicod (ČR) - Oberleitner (Rak.) 6:4, 3:6, 1:1 / dohrávka

11:30 | Paulson (ČR) - Vrbenský (ČR) 6:4, 4:6, 3:2 / dohrávka

Čtyřhra - osmifinále

14:30 | F. Duda/Kopřiva (ČR) - Paulson/Vrbenský (4-ČR)

ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch

Dvouhra - 1. kolo

09:00 | Veselý (ČR) - Simakin (-)

ITF W75 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Dvouhra - 1. kolo

13:00 | Kučmová (ČR) - Marcinkevičová (Lot.)

Čtyřhra - osmifinále

13:00 | Hindová/Kubáňová (ČR) - Freigassnerová/Glaserová (Rak.)

ITF W35 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Dvouhra - 1. kolo

15:00 | Viďmanová (ČR) - K. Liuová (USA)

Čtyřhra - osmifinále

18:00 | Allenová/Viďmanová (USA/ČR) - Braceová/Okálová (4-Kan./SR)

ITF M15 TAŠKENT (Uzbekistán), tv. povrch

Dvouhra - 1. kolo

11:30 | Palán (3-ČR) - Golubjov (-)

ITF M15 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch

Dvouhra - 1. kolo

13:30 | Donald (ČR) - Krajčí (SR)