Denní menu: Sinner pod tlakem, Saints o první výhru, futsalové MS i vstup Opavy do Evropy

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízí výběr toho, co byste neměli minout v pondělí 30. září. Dohrávat se budou ligová kola ve fotbalové Serii A, LaLize i Premier League, do finiše spějí tenisové turnaje v Asii a na mistrovství světa ve futsale se rozhodne o posledních dvou semifinalistech.

Tenis, ATP 500 Peking

Jannik Sinner – Jiří Lehečka, čtvrtfinále (13:00, Premier Sport 1)

Jannik Sinner je sice světovou jedničkou a letos vyhrál dva grandslamové tituly, v průběhu turnaje v Pekingu ale vydala Světová antidopingová agentura prohlášení, že očekává nové projednání dvou jeho pozitivních nálezů a žádá distanc italského tenisty. V takovém rozpoložení se ani suverénovi nebude hrát dobře. I proto může mít Jiří Lehečka šanci Sinnera zastavit. Český tenista už v Pekingu dokázal vyřadit dva španělské protivníky Pedra Martineze a Roberta Bautistu Aguta a to i přesto, že s druhým jmenovaným měl před zápasem vzájemnou bilanci 0:2. Stejné skóre má i se Sinnerem.

Futsal, mistrovství světa

Kazachstán – Argentina, čtvrtfinále (17:00, FIFA +)

Kazachstán se na posledním mistrovství světa probojoval do semifinále a rád by na historický úspěch navázal. Zatím se mu daří, v osmifinále udolal v dramatické koncovce obhájce titulu z Portugalska (2:1), když gólem pouhých 14 sekund před koncem rozhodl bitvu Dauren Tursagulov. Nyní má Kazachstán před sebou další výzvu v podobě Argentiny, která hrála na posledním šampionátu finále. Účast v semifinále si už vybojovala Brazílie a Ukrajina, poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Paraguay a Francie.

Fotbal, Premier League

Bournemouth – Southampton (21:00, Canal+ Sport)

Nováček ze Southamptonu přišel v posledním utkání doma s Ipswichem o první vítězství v sezoně, po vyrovnávacím gólu Samyho Morsyho ale zapsal alespoň první bod do tabulky. Svěřenci Russela Martina nyní míří na nejmenší stadion celé Premier League do Bournemouthu, který už dva zápasy neskóroval. The Cherries ale jinak letos nemají špatné výsledky, přivezli vítězství 3:2 z Evertonu a o body obrali i Newcastle (1:1).

Ve španělské LaLize dojde na souboj letos velmi ambiciozního Villarrealu s Las Palmas, italská Serie nabízí střet Parmy se zatím beznadějně posledním Cagliari, které v pěti zápasech dalo jen jeden gól.

Basketbal, ENBL

BK Opava – Spartak Pleven (18:00, Sporty TV)

Opavští basketbalisté za sebou mají těžké dva týdny. Nakonec se jim i díky úsilí dobrovolníků a fanoušků podařilo uchránit palubovku v hale před povodní – přestože museli odkládat první ligový zápas, vstup do evropských pohárů stihli. Bulharský Spartak Pleven přijiždí do Opavy jen dva dny poté, co Slezané podlehli Nymburku.