Djokovič by měl do týmu přidat známého trenéra, uvedl Troicki. Na sezonu má být skvěle připraven

Novak Djokovič (37) už se chystá na novou sezonu a podle jeho krajana Viktora Troického je stoprocentně připraven přidat další úspěchy ve své mimořádné kariéře. Bývalý 12. hráč světa a kapitán srbského daviscupového týmu navíc zaslechl, že nejúspěšnější hráč všech dob přijme do svého týmu nového trenéra.

Novak Djokovič prožil výsledkově jednu z nejhorších a možná tu vůbec nejméně povedenou sezonu v kariéře. Srbský rekordman ale letošní tenisový rok podřídil jedinému cíli. A sice zkompletovat olympijským zlatem sbírku všech možných úspěchů, což se mu v areálu Rolanda Garrose povedlo. "Pokud to má být rok, kdy získám zlato na olympiádě a nevyhraju grandslam, tak to přijímám. Na zlatou medaili jsem totiž čekal celý život."

I přes pokročilejší věk by pro něj nemuselo být těžké dosáhnout v následující sezoně na více než jeden triumf. Podle bývalé světové dvanáctky Viktora Troického je na další tenisový rok připraven. "Viděl jsem se s ním krátce před pár dny a měl jsem velkou radost, že je na novou sezonu stoprocentně připravený. Myslím si, že má velkou motivaci. V letošním roce byla jeho hlavním cílem olympiáda a zase ukázal, že když něco opravdu chce, tak na to pořád má."

Dalo by se říct, že na majorech měl letos smůlu. Na Australian Open nebyl od začátku ve své kůži, v Paříži kvůli zranění menisku v pravém koleni nenastoupil ke čtvrtfinále, ve Wimbledonu hrál krátce po operaci a došel do finále a na US Open po fyzicky i psychicky vyčerpávajícím olympijském triumfu úplně vybouchl. Poprvé od roku 2017 tak zakončil sezonu bez grandslamového triumfu.

Ačkoli letos odehrál jen devět bodovaných individuálních turnajů, zakončí rok na sedmém místě žebříčku. Pokud škrtneme olympijské hry, které se mu počítají v oficiálních statistikách ATP jako 99. trofej, tak poprvé od roku 2005 nedosáhl na ani jedno prvenství na nejvyšším okruhu.

K dalším turnajovým vavřínům a třeba i překonání Rogera Federera (103 titulů) a rekordmana Jimmyho Connorse (109) by mohl Djokovičovi pomoct nový kouč. "Zaslechl jsem, že přidá do týmu známého trenéra, hovoří se o někom legendárním. Ale v tuto chvíli to mám jen z doslechu," řekl Troicki.

Djokovič ukončil v březnu úspěšnou a pětiletou spolupráci s Goranem Ivaniševičem a od té doby je bez kouče. Rodák z Bělehradu podle svých slov potřeboval dobít baterky a v tuto chvíli jsou pro něj motivací už jen grandslamy a reprezentace. I to je důvodem jeho předčasné omluvenky z právě skončeného Turnaje mistrů.

Přesto potvrdil, že zahájí novou sezonu hned v prvním týdnu na menší akci. Na který turnaj pojede před oblíbeným Australian Open, ještě neví. "Tenis je pořád prioritou. Do přípravy na další sezonu jdu naplno a budu hrát hned v prvním týdnu."