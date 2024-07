Fleretista Choupenitch bronz neobhájí, vypadl v osmifinále a skončil dvanáctý

Fleretista Alexander Choupenitch (30) v Paříži neuspěl při obhajobě bronzové olympijské medaile. Český šermíř po hladkém vítězství v prvním utkání prohrál ve druhém kole s italským soupeřem Guillaumem Bianchim 5:15 a skončil dvanáctý.

Osmifinálový souboj bronzových medailistů z posledních dvou mistrovství Evropy měl ve výstavním pavilonu Grand Palais nečekaně jednoznačný průběh. Sedmý nasazený Choupenitch od stavu 1:1 inkasoval osm zásahů za sebou a proti rozjetému soupeři mu nepomohla ani dvojí výměna zbraně.

První tříminutovku prohrál třicetiletý český reprezentant 2:10. Až za stavu 3:13 se mu podařilo opakovaně úspěšně zaútočit. Ale o čtyři roky mladší soupeř, který na turnaji plnil roli nasazené desítky, už žádné větší drama nepřipustil. Ještě před polovinou prostředního dějství předloňský týmový mistr světa souboj ziskem 15. bodu ukončil.

"Jsem smutný z toho, že jsem prohrál. Myslím ale, že skóre neodpovídá tomu, jak to bylo. Byly těsné momenty, že se to odrazilo, sjelo. Nechci se na to vymlouvat, ale začátek zápasu byl fakt takový," řekl rodák z Brna České televizi. Zkoušel cokoli včetně výměny zbraně.

"Nebylo to fleretem. Člověk musí mít novou vestu. Jeho vesta je trošku jiný typ - strašně klouzavá. V té chvíli nic jiného nezbývá, nemůžete mu říct: Vyměň si vestu," popsal. Často se také obracel na rozhodčí.

"Doteď jsem nepochopil, jestli jsem měl právo útoku já, nebo ne. I u posledního zásahu jsem čekal, jak se rozhodne. Rozhodoval tak napůl, nebyl v tom konzistentní," řekl Choupenitch. "Šel jsem za ním a ptal se, jak to teda pískáš, je to můj útok, nebo je to do přípravy? Odpověděl, že jednou tak a jednou tak."

Soupeři vysekl poklonu

Italskému přemožiteli nicméně vysekl poklonu. "Bianchi se poučil z chyb, když jsme spolu šermovali v březnu v Káhiře, kdy jsem ho porazil 15:6. Úplně eliminoval akce, ze kterých jsem mu dával zásahy," konstatoval. "Vidím to tak, že se z toho poučím a budu na příštím závodě zpátky a budu dělat dál, co miluju."

Choupenitch přitom do olympijského turnaje vstoupil skvěle. Po úvodním volném losu porazil ve druhém kole Poláka Michala Siesse 15:3. Český šermíř běloruského původu duel s vítězem loňských Evropských her rozhodl už po 24 sekundách druhé tříminutovky.

"Dobré to bylo. Koncentroval jsem se. Šermoval jsem dobře dopředu i dozadu. Všechno, jak jsem si nachystal, tak to bylo. Bylo to super," pochvaloval si v rozhovoru s českými novináři Choupenitch po výhře nad Siessem. Současně s ním šermoval domácí Enzo Lefort, kterého hnali fanoušci a vytvořili bouřlivé prostředí. "Super atmosféra. Mně dala možnost se mezi zásahy déle zkoncentrovat, protože když diváci křičeli, neslyšel jsem rozhodčího. Měli jsme delší pauzu, to mi pomohlo," doplnil.