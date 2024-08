Florbalový týden: Czech Open naladil Tatran i Pixbo na sezonu, Helsingborg našel v Praze střelce

Florbalová sezona naplno začala. Sice se zatím rozeběhly jen přípravné turnaje, v akci už však byly i ty největší hvězdy světa děrovaného míčku. Do Prahy na tradiční Czech Open zavítala v dresu Zugu celá finsko-švédská enkláva, opět až do finále došlo Pixbo, titul ovšem bral nakonec domácí Tatran, který potvrdil ambice i pro nový soutěžní ročník. Čeští šampioni totiž budou obhajovat pozici nejlepšího klubového týmu planety.

Červenobíle pruhované "Lišky" z Pixba znovu nezklamaly. Tým, který se v uplynulé sezoně probojoval až do finále švédské SSL, opět dorazil do české metropole, znovu odehrál náročný program ve velkém stylu a tentokrát v kompletním složení. Na hřišti tak bylo možné vidět vycházející hvězdy Oskara Weissbacha či Arvida Aseho, který se stal s 11 góly nejlepším střelcem turnaje, tak i gólmana Jona Hedlunda, jenž je jedničkou švédského národního týmu.

Jon Hedlund se spoluhráči z Pixba před finálovým zápasem Floorball in Prague

Tatran z nuly na sto

Pixbo se dostalo do finále bez zaváhání, to Střešovicím se úvod turnaje nevyvedl. Po dvou prohrách ze začátku turnaje (s Zugem 0:6 a Grasshoppers Curych 2:6) šly do play off až ze třetího místa, ale nakonec vyřídily jak Wiler (9:3), tak i Vítkovice (7:4). Boj o trofej tak stejně jako dva roky zpět nabídl duel Tatranu a Pixba, které usilovalo o jubilejní 10. pražské zlato. Střešovice sice jako první inkasovaly v přesilovce po trefě Lanvera, pak ale otočily skóre a švédský vicemistr jen třikrát dorovnával.

Finále Czech Open 2024: Tatran – Pixbo 5:4sn Czech Open / TCSE

Za stavu 4:4 musely rozhodnout nájezdy a v nich se stal hrdinou gólman Tomáš Jurco, který sice první pokus pustil za svá záda, ale pak zavřel branku a po Tlapákově trefě svým posledním zákrokem získal svému týmu vítězství. "Vzhledem k tomu, jak ten turnaj pro nás začal, jsme rádi, že jsme naši formu, která na začátku vypadala dost bídně, dokázali otočit," glosoval čtvrtý triumf Tatranu na prestižním turnaji křídelník Matěj Havlas.

Devátý triumf

Pokud mezi muži skončilo Pixbo až druhé, klubovou bilanci napravily ženy. Ty ovládly turnaj bez ztráty bodu a se skóre 43:8. Jen Olomouc, která se s göteborským týmem statečně popasovala už ve skupině (7:4), dokázala dát "Liškám" víc než jeden gól. Repríza ve finále už ale bylo jasnou záležitostí a Pixbo nad Olomoucí vyhrálo 9:1. Podobně jako mužský tým, i červenobílé ženské Pixbo tak má z letní Prahy devět trofejí.

Finále Czech Open 2024: Pixbo – Olomouc 9:1 Czech Open / TCSE

Kopeckého vizitka na úvod

Naopak Jakub Kopecký si první starty v dresu Helsingborgu užil. Ex-liberecký forvard dokázal během šesti utkání nastřílet pět gólů a po nepovedené skupině dotáhl účastníka švédská SSL na konečnou pátou příčku. "Všichni mi říkají, že máme silnější tým než minulý rok, ale na začátku Czech Openu ty výkony byly fakt slabé. Postupem času se ukázalo, že ovšem v týmu něco je. Po minulé sezoně odešlo dost kanadských bodů, takže mě trenéři nabádali, abych se tlačil do branky a trošku nahradil ty góly a asistence," vyprávěl český florbalista, který ke zmíněným trefám přidal i čtyři nahrávky a alternoval v první a druhé formaci.

Jakub Kopecký v dresu Helsingborgu Floorball in Prague

Moc ho ale zřejmě nepotěšila informace, kterou švédský klub oznámil dva dny po konci Czech Open: Vzhledem k finančním problémům nebude FCH vyplácet v sezoně 2024/25 hráčské platy. Otazníkem tak zůstává, zda tým zůstane pohromadě.

Premiéra pro hvězdné posily

Letošní Czech Open se stal pro několik hráčů kulisou jejich premiéry v nových klubech. Nepříliš úspěšný start angažmá prožil v dresu Zugu United hvězdný švédský zadák Tobias Gustafsson.

Tobias Gustafsson (20) v dresu Zug United. Floorball in Prague / Matěj Pašek

Ten musel vzít zavděk dresem číslo 20, neboť 77 patří v týmu švýcarských šampionů finskému snajprovi Samimu Johanssonovi. Gustafsson pak v šesti zápasech nezapsal ani jediný kanadský bod a jeho tým nakonec po slibném úvodu vůbec nezvládl play off. Švýcarský tým plný hvězd zaskočily ve čtvrtfinále Vítkovice, které vydřely remízu 3:3 a následně lépe zvládly nájezdy.

Dres měnil i dvojnásobný mistr světa Nico Salo, který po dlouhých letech opustil tamperský SC Classic a nechal se zlákat do služeb švýcarského Wileru Ersigen. V Praze byl rovnou druhým nejproduktivnějším hráčem týmu (5+3). Spolu s ním zamířil do země pod Alpami i jeho dlouholetý spoluhráč Albert Koskinen. Těžký turnaj měl švýcarský Grasshoppers Curych, kterému se zranilo v Praze 10 hráčů a nakonec nenastoupil do boje o bronz.

Nico Salo, poprvé v dresu Wileru Ersigen Floorball in Prague / Matěj Pašek

Českou enklávu v helsinském EräViikingitu rozšířil Josef Juha a zdá se, že i on by mohl v F-liize ukázat víc než při angažmá v pražské Spartě. Juniorský mistr světa z roku 2021 zaznamenal dvě branky a dvě nahrávky v šesti zápasech.

Pohár mistrů ťuká na dveře

Ještě před začátkem ligových soutěží odstartuje nový ročník Champions Cupu. Bude to právě Pixbo, které doma v pátek 23. srpna přivítá úřadujícího finského mistra Espoon Oilers. O den později dojde na střet Nokianu KrP se Storvretou a v Tampere to bude velká sláva. Domácí totiž při této příležitosti odehrají svůj první zápas v nové aréně. Stará, ale ikonická hala Rahola pak bude sloužit hlavně pro přípravu a tréninky.