Individuální rekordy už mě nezajímají, říká Ronaldo. S fotbalem se alespoň dva roky loučit nechce

Cristiano Ronaldo (39) chce být na sklonku kariéry vzorným členem týmu, o další individuální trofeje už prý nestojí. Uvedl to na tiskové konferenci po pondělní výhře 2:1 nad katarským Al Rayyanem. Útočník, který pětkrát získal Zlatý míč, v utkání Ligy mistrů AFC pomohl gólem.

"Byl to náročný zápas, stejně jako všechny duely v Lize mistrů AFC. Nejdůležitější ale je, že jsme si vytvořili spoustu šancí a dobře bránili, díky tomu si soupeř jen těžko tvořil příležitosti," řekl Ronaldo na tiskové konferenci. Byla to čtvrtá výhra v řadě pod vedením nového trenéra Stefana Pioliho, který minulý měsíc nahradil Luise Castra.

"Není důležité, jestli jsem nejlepší nebo ne, to už mě nezajímá. Pro hráče je důležité dávat góly, pro mě je ale lepší, když vyhrává tým. Dřív jsem lámal rekordy, už je ale nevyhledávám. Teď si chci užívat a pomáhat Al Nassru vyhrávat," prohlásil Portugalec.

V podcastu s bývalým spoluhráčem z United Rio Ferdinandem zvýšil spekulace o možnému ukončení kariéry. "Bude mi chybět ten adrenalin při skórování, ta nervozita. Mám kolem sebe skvělé lidi, ale je to část mě. Bude mi chybět, že ten fotbalový rauš už nikdy nezažiju. Dávám do toho vše, ať už budu hrát do 40 nebo 41 let, na tom nezáleží. Víc už dávat nemůžu, věk mi dál jít nedovoluje. Proto se o sebe teď víc starám a dál pracuji, vím, že dva nebo tři roky ještě můžu být přínosný," dodal.

Ronaldo se v minulé sezoně stal s 35 trefami nejlepším střelcem saúdské Pro League. Kapitán Portugalska minulý měsíc vstřelil svůj 901. gól v kariéře při vítězství 2:1 nad Skotskem v Lize národů. "Gól proti Al Rayyanu pro mě byl důležitý, protože by udělal radost mému otci, měl totiž narozeniny," dodal bývalý útočník Realu Madrid, Juventusu a Manchesteru United.