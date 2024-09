Dovedu si představit i návrat do Česka, říká Kadeřábek. Prioritou je ale setrvání v Hoffenheimu

Řadě českých fotbalistů se po přestupu do ciziny nedaří prosadit do základní sestavy. To ale určitě neplatí o Pavlu Kadeřábkovi (32), jenž je v bundesligovém týmu TSG Hoffenheim už devět let a je velkou oporou týmu. V rozhovoru pro klubový časopis TSG Spielfeld se ohlíží za svým působením v klubu a také odkrývá plány do budoucna.

Kadeřábek patří v současném kádru TSG mezi nejdéle sloužící hráče v klubu, kde působí od léta 2015. Zkušený hráč hned na úvod prosí o trochu shovívavosti poté, co v létě došlo k velkým zásahům do týmu. "Určitě bude chvíli trvat, než si všechno sedne, je potřeba trochu trpělivosti. Je to velká výzva, protože ve fotbale na tohle nikdy nemáte čas. Všichni musíme zůstat v klidu a soustředění. Jsem si jistý, že budeme hrát lepší fotbal a budeme mít lepší výsledky, což všichni chceme," konstatoval.

Atmosféra v klubu má totiž do ideálu daleko a trenér je směrem k hráčům hodně kritický. Jeho terčem se stal například explzeňský Robin Hranáč. Toho označil za hráče, který na nejvyšší soutěž nemá. A vyhráno u kouče nemá ani další z českých reprezentantů Adam Hložek, což rozhodně není dobrou zprávou pro český fotbal.

Kadeřábek je velkou postavou Hoffenheimu. Livesport / Profimedia

Kadeřábek vnímá jako velké pozitivum, že posily zvýšily konkurenci v kádru. A to i na jeho pozici. "Vždy jsem měl konkurenty, hráče jako Felix Passlack, Jeremy Toljan a Joshua Brenet. Ale každému trenérovi jsem dokázal, že Pavel je silnější, Pavel musí hrát a prosadil se. Za tímto cílem jdu i v letošní sezoně. Chci ukázat, že jsem pro svou pozici ten nejlepší," prohlásil sebevědomě zkušený Čech.

Křídelník také přiznává, že dlouhé roky v Německu jej formovaly i po lidské stránce. "Mám teď hodně německých vlastností. Německo mi dalo hodně. Vždy jsem byl disciplinovaný, ale tady jsem to rozvinul ještě dál. Například nemám rád, když je někdo nedochvilný. To se může stát vždy, ale pak se za to musíte omluvit a příště si to lépe pohlídat. Vliv Německa na sobě vnímám, i když jde o ochotu pracovat. Nesnesu, když někdo nedělá věci na maximum. Na hřišti musíte vždy šlápnout na plyn," svěřil se český fotbalista.

Ve hře je i návrat do Česka

I proto si určitě umí představit, že by smlouvu, která mu vyprší v létě, znovu prodloužil. O své budoucnosti ale zatím příliš nepřemýšlel. "Pokud mě TSG osloví, budu samozřejmě velmi otevřený. Ale dovedu si představit i návrat do Česka s rodinou po tak dlouhé době v zahraničí. Hrát za jiný klub v Německu by mi upřímně připadalo divné. Pro mě je ale nejdůležitější podávat špičkový výkon. Pokud přijmu roli, která je pro mě důležitá, můžeme mluvit o prodloužení i ve 33 letech," pokračoval Kadeřábek.

Ten si kromě nejvyšší německé soutěže zahrál v dresu TSG i evropské poháry a český křídelník neskrývá, že by byl rád, aby jeho tým udělal dobrý výsledek i v německé pohárové soutěži. "Tam bych se opravdu rád dostal výrazně dál, než tomu bylo dosud. Chtěl bych si zahrát finále, nebo aspoň semifinále," prozradil s tím, že je třeba samozřejmě i trocha štěstí.

Kadeřábek o působení v Hoffenheimu. Livesport / Profimedia

Přiznává také, že i když s Hoffenheimem nikdy nevyhrál německou nejvyšší soutěž, je neskutečně hrdý, jak devět let v Německu zvládl odehrát. A nelituje toho, že třeba odmítl nabídku z AS Řím.

"V první řadě jsem velmi, velmi vděčný za mých devět let v Hoffenheimu. Kromě toho nikdy nevíte, jak by to v Římě dopadlo. Takže v určitém okamžiku budu moci říct: 'Byl jsem v TSG deset let, vždy jsem hrál, vždy si mě vážili a stal jsem se klubovou legendou'," poznamenal s úctou ke svému německému zaměstnavateli.

Ohromně si váží své současné pozice v TSG a nic by neměnil. "Pro mě není nic víc, než co tu mám. Ne vždy potřebujete víc. Pokud jste zde spokojeni, nemusíte jít do Anglie nebo Itálie. Chci ve své kariéře dosáhnout svých cílů – a ne cílů, co si přejí ostatní lidé. Jsem Pavel Kadeřábek, mohu se rozhodovat sám za sebe a vždycky jsem chtěl zůstat v Hoffenheimu. Proto jsem pořád tady," uzavřel bývalý český reprezentant.