Gól není zločin: Špatný advokát Friis, zapomenutý klenot Slavie i nečekané angažmá pro Krmenčíka

Když jsme v redakci Livesport Zpráv vybírali před sezonou název pro tuhle komentářovou rubriku, vůbec jsme netušili, jak moc bude toto téma ve fotbalové lize palčivé. Týmy jako by se opravdu bály poslat míč do sítě, vždyť po čtyřech kolech jich plných 10 má průměr vstřelených branek rovný nebo menší jedné. Slovácko je dokonce s pouhopouhým jediným zásahem za 360 minut hry na devátém místě tabulky!

V povedeném rozjezdu pokračuje mistrovská Sparta. Čtyři zápasy proměnila v maximální počet 12 bodů a kouzelné slovíčko gól si její fanoušci zakřičeli už desetkrát. V sestavě Letenských se našel "Pan nepostradatelný", kterým je obránce Jaroslav Zelený. Dech nabírá Slavia, kde září neprůstřelný Antonín Kinský a před očima roste talent El Hadji Malick Diouf i živou vodou pokropený Christos Zafeiris. O slovo se důrazně hlásí mladé plzeňské pušky, ale mezi elitu by se rádi vrátili i matadoři Michael Krmenčík a Jakub Řezníček. Komu by se "staré páky" hodily do krámu, pardon do týmu?

Sobotní derby v Ďolíčku potvrdilo výsadní postavení Sparty v českém fotbale. Pro někoho možná nejsou výkony mistrů z Letné zrovna špičkou hitparády, jiným se zase může zdát, že Pražanům nahrál v úvodu sezony los a na první pohled přijatelní soupeři. Jenže ukázaná platí. A i když lze souhlasit s tím, že v letenském defenzivním soukolí to občas drhne a na hrotu se Jan Kuchta proměnil v kanonýra na čekané, obhájce titulu jako jediný neztratil ani bod. A to i přesto, že trenér Lars Friis opět zamíchal sestavou.

Když už byla řeč o defenzivě Letenských, čisté konto neudržela Sparta ani na půdě Bohemians. Pod jejich vedoucí trefu se podepsali stopeři Martin Vitík a Mathias Ross. Nic na tom nezměnilo ani Friisovo pozápasové hodnocení, že byl s jejich výkonem spokojený. Od kouče, který převzal tým před sezonou, je sice chvályhodné, že se snaží své svěřence bránit, když chce strhávat pozornost na sebe, ale přes tohle prostě nejede vlak. Ve Vršovicích Vitík špatně přihrál a Ross pak zkrátka nestíhal. Tečka.

Co je určitě pro letenský tým pozitivním signálem, je fakt, že se v jeho defenzivní řadě rýsuje nový základní stavební kámen. Pro někoho je to možná poněkud překvapivě Zelený. Čísla mluví jasně – pokud byl v této sezoně v základní sestavě, nebo naskočil z lavičky, Friisův tým slavil vítězství. Zelený chyběl jen v domácím duelu proti FCSB a bylo z toho jediné klopýtnutí Pražanů v sezoně.

Sparty se týká i ožehavé téma na přestupovém poli. Hodně skloňovaným je totiž možný odchod Ekvádorce Angela Preciada, o nějž podle všeho projevil konkrétní zájem anglický Everton. Šikovný rychlík si v dresu českého mistra udělal skvělé jméno. Když má den, je schopný kouzly s míčem bavit vyprodané tribuny a sklízet aplaus. Jindy z toho může být naopak průšvih v podobě červené karty. V minulé sezoně dokazoval, že jde pro českou ligu o nadstandardního hráče. V té současné se však diblík z Ekvádoru zatím trochu hledá.

A tak musí mít sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický zamotanou hlavu. Prodat hráče za slušný peníz? Mluví se o nabídce kolem 10 milionů eur (cca 250 milionů korun). Nebo čekat, zda se Sparta prokouše do vysněné základní skupiny Ligy mistrů, kde by pak mohla hráče zpeněžit ještě lépe? Na Letnou se Preciado stěhoval jen za zlomek zmíněné ceny (asi 50 milionů korun), takže by Letenští mohli udělat velmi dobrý obchod.

Jiné starosti mají ve vršovickém Edenu. Nebýt ztráty na půdě Slovácka, drželi by sešívaní bodově krok se Spartou, ale takhle se jí dívají s odstupem dvou bodů na záda. Jinak si však mohou lebedit. Přichází jedna dobrá zpráva za druhou. Tak třeba gólman Kinský. Čekalo se, jak si povede a zda ustojí pozici jedničky místo zraněného Jindřicha Staňka. Odpověď je víc než jasná. Čtyři čistá konta v lize a jeden inkasovaný gól v předkole Ligy mistrů, ještě k tomu vlastní. To je vizitka, která nenechá nikoho na pochybách o kvalitě, jakou má Slavia mezi tyčemi.

Další sešívanou kometou sezony je ofenzivní záložník Malick Diouf. Tenhle mladík roste před očima a co víc, sází parádní góly. Sešívaným vystřelil výhru v Liberci, teď pomohl složit na lopatky Olomouc. Talentovanému Senegalci roste forma i sebevědomí a nebylo by divu, kdyby do Vršovic brzy přiletěla nabídka některého z větších evropských klubů. Trenér Trpišovský sice brzdí nadšení, když chce, aby hráč nejprve držel výkonnostní křivku na špičkové úrovni delší čas, jistý si však může být tím, že Diouf je třída a zatím tak trochu nenápadný drahokam.

Složitá se zato zdá být situace záložníka Filipa Prebsla. Na jeho návratu do Edenu pracovala Slavia celé jaro a hráči slibovala modré z nebe, aby podepsal nový kontrakt. I když má odchovanec pražských Třeboradic Slavii v srdci, stejně jako Kinský váhal. Nakonec se nechal "ukecat" a skutečně – na startu sezony byl držákem Trpišovského týmu. Fanoušci tak opět zírají, jak šikovného hráče Slavia má a... nevyužívá jeho služeb.

Vypadá to na příběh se šťastným koncem, ten se však konat tak úplně nemusí. Prebsl naposledy v Chance Lize chyběl s tím, že jej klub šetří na odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Belgii. Jenže pravda je taková, že ani v úterý večer se podle našich informací do základní sestavy nevejde, což není dobrá zpráva. Za všechno prý může znovuzrozený Zafeiris, jenž dostane od trenérů přednost. Přitom Nor se dlouhé týdny a měsíce nepotkal s ideální formou, teď však nabírá dech.

Opomenout nejde ani Plzeň. Ta proměnila tým Karviné ve Štruncových sadech v soubor nešťastníků a ofenzivní galapředstavení týmu zkušeného stratéga Miroslava Koubka bralo dech. Kdyby se všechno sešlo a třeba nebyl k dispozici systém VAR, klidně mohla Viktoria nasázet soupeři nikoliv pět, nýbrž 10 gólů. Apetit celého týmu, v němž vynikali Pavel Šulc, Tom Slončík či Jiří Panoš byl obdivuhodný a neutuchající. Pražská "S" by měla minimálně zpozornět, protože červenomodrý soubor má pořádně nabito a chystá se zlobit. Dal totiž jen o gól méně než vedoucí Sparta a inkasoval jedinou branku.

Úplně jiným směrem musí po čtyřech kolech uvažovat nováček z Julisky. Mužstvo trenéra Petra Rady nerozehrálo zrovna ofenzivní part. Na branku soupeřů vyslalo za 360 minut pouhých pět střel. Dvakrát pálila Dukla na branku Plzně (jeden vstřelený gól), stejně tak proti Bohemians (gól jí daroval hrubou chybou gólman Reichl). Na Spartě se mezi tyče hosté netrefili ani jednou a naposledy proti Jablonci se nováčkovi nepodařilo skórovat ani z penalty, která znamenala jediné ohrožení branky protivníka. V ofenzivě zkrátka nováček mezi elitou zatím propadá a na konkurenci nestačí. Proto volá SOS.

Řešení je nasnadě a prosáklo i do médií. Dukla měla v hledáčku dva velezkušené matadory: Krmenčíka a Řezníčka. Nakonec si údajně trenér Petr Rada vybral staršího ze zmíněné dvojice. Sňatek z nouze zatím nebyl uzavřený, nicméně prý se na něm pracuje. Zkušený střelec je momentálně hráčem druholigové Zbrojovky Brno, tam však nenastupuje v základní sestavě a na sklonku kariéry by si ještě rád zahrál nejvyšší soutěž. A také vstoupil do Klubu ligových kanonýrů, od nějž jej dělí dva vstřelené góly v lize. Výzva je to pro obě strany velká, ale zda bude v případě dohody spojení opravdu fungovat, ukáže až čas.

Na ocet zřejmě nezůstane ani Krmenčík, který by podle všeho nejspíš rád vyměnil kyperský Apollon za domácí půdu. V posledních dnech se objevovaly informace o zájmu Slovácka, které bylo až do nedělního utkání v Pardubicích gólově na nule. To už sice neplatí, ovšem posila do útoku značky "last minute a bez záruky" by se mu tak jako tak hodila. Sázka na hráče, o němž nebylo v Česku ani vidu, ani slechu, je tak trochu loterií. Jenže i reklamní slogan praví, že kdo nehraje, nevyhraje, takže Slovácku, pokud dotáhne údajné snahy o získání bývalého hráče Plzně či Slavie do úspěšného konce, lze popřát jen hodně štěstí. A fanoušci se mají každopádně na co těšit.