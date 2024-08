Plzeň přivedla náhradu za Hranáče, z Partizanu přichází obránce Markovič

Vedení Viktorie Plzeň dokázalo velmi rychle zareagovat na odchod Robina Hranáče (24) do Hoffenheimu a z Partizanu Bělehrad přivedla Svetozara Markoviče (24), který v srbském klubu zastával roli kapitána. Markovič se s klubem dohodl na tříleté smlouvě.

"Po odchodu Robina Hranáče do Hoffenheimu jsme se rozhodli přivést do defenzivy posilu. Společně se skautským oddělením jsme měli vytipovaného právě Svetozara Markoviče a jsme rádi, že se podařilo jeho příchod do našeho týmu dotáhnout," řekl pro web Viktorie sportovní ředitel Daniel Kolář.

"Jde o velmi zajímavého stopera, který se ve stále mladém věku stal kapitánem a vůdčí postavou Partizanu. Slibujeme si od něj, že brzy zapadne do mužstva a pomůže nám během náročného programu, kdy nás kromě domácích soutěží čekají i duely Evropské ligy," doplnil Kolář.

Markovič bude trenéru Koubkovi k dispozici již pro nedělní ligový duel na hřišti Liberce. "Jsem připravený, věřím, že se s klukama rychle poznáme a na tuto výzvu se těším," řekl po podpisu smlouvy nový obránce Západočechů. "Nabídka mě velmi zaujala, klub velmi dobře znám z evropských pohárů a udělám maximum, abych týmu pomohl," dodal.

Čtyřiadvacetiletý stoper prošel mládežnickými výběry Partizanu Bělehrad, následně působil v řeckých klubech Olympiacos či Larisa. Byl rovněž členem mládežnických reprezentací své země. V roce 2020 byl italským deníkem Tuttosport nominován na prestižní cenu Golden Boy pro nejnadějnější mladé talenty. Před dvěma roky se vrátil z Řecka domů do Partizanu, kde se později stal kapitánem týmu.