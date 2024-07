První gól za Slavii chutnal jejímu odchovanci skvěle. Inspiruji se Součkem, přiznal Prebsl

Filip Prebsl (21) prožil za Slavii domácí premiérou, jakou si vysnil. Defenzivní univerzál hned v prvním soutěžním utkání za A-tým Pražanů na stadionu v Edenu skóroval, zároveň zapsal i asistenci a pomohl favoritovi k vysokému vítězství 4:0 nad Českými Budějovicemi v druhém ligovém kole. Po zápase uvedl, že se částečně inspiruje kapitánem české reprezentace Tomášem Součkem (29) a poděkoval bývalému trenérovi Liberce Luboši Kozlovi, že ho vytáhl na pozici středního záložníka.

Letní navrátilec z hostování ve Slovanu se prosadil v 66. minutě, kdy po zaváhání gólmana Jihočechů Martina Janáčka doklepl míč do opuštěné branky a zvýšil na 3:0. "Jak bych to popsal? Asi ve správný čas na správném místě. Bylo to s kopou štěstí, ale i to se počítá," řekl Prebsl. "První ligový gól za Slavii chutná skvěle. Takhle jsem si to nějak vysnil, takhle jsem si to představoval."

Možná trochu překvapivě se po návratu z hostování hned v prvním ligovém kole na stadionu Slovácka dostal do základní sestavy Slavie a celých 90 minut odehrál i ve druhém duelu sezony proti Budějovicím. "Očekávání jsem měl od sebe největší. Samozřejmě konkurence je tu obrovská. Dal jsem si za cíl co nejvíce pomoci týmu, ať už v základu nebo z lavičky. Když se mi podařilo jít hned v prvním zápase do základu, dělal jsem vše pro to, ať tam zůstanu a budu tam co nejdéle," popsal.

Prebslovy statistiky proti Dynamu. Opta by Stats Perform

"Zatím jsem šťastný. Vnímám pozitivně, že mi trenér věří na celý zápas. I když jsem dnes měl od prvního poločasu žlutou kartu. Dával jsem si na to pozor, trenér mě na to i upozorňoval, abych neudělal zbytečný faul," doplnil člen národního týmu do 21 let a odchovanec Slavie, který poslední sezony hostoval v Liberci.

V průběhu minulé sezony se ve Slovanu posunul na pozici defenzivního záložníka, předtím hrál na stoperu. "Jestli mi to sedí víc? V záloze jsem produktivnější, tak bych to řekl. Věřím, že stopera bych zahrál se stejným sebevědomím. Za tuhle změnu ještě musím poděkovat trenérovi Kozlovi, který mě tam viděl a dal mi tam šanci. Díky tomu jsem vlastně ve Slavii."

V pražském týmu obléká číslo 28, které ve svém klubu ve West Hamu nosí kapitán národního A-mužstva Souček. Nejlepší český fotbalista posledních sezon hrával ve Slavii na stejném postu ve středu zálohy jako Prebsl.

"Vzpomenutí Tomáše Součka padlo hodněkrát. Trenér po mně chce, ať doplňuji vápno, jako to dělal Tomáš Souček. Ať mám čísla. Takže inspirace tam určitě je," řekl Prebsl. "S číslem 28 je to náhoda. Moje nejoblíbenější číslo je osmička, ale to tady má Maso (Lukáš Masopust). Číslo 28 jsem měl ve Vlašimi, tak jsem si ho vzal, abych tam měl tu osmičku," doplnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Byl rád, že Slavia částečně odčinila bezbrankovou remízu z Uherského Hradiště z úvodního kola. "Bylo to obrovsky důležité. Soustředili jsme se na to hned od prvního dne po Slovácku, říkali jsme si, že to musíme odčinit. Hned na začátku jsme dali gól, takže jsme se uklidnili. Pro nás i pro fanoušky je to takové uklidňující a musíme pokračovat dál. Je to jen začátek," řekl Prebsl.

Pochvaly se dočkal i od trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského. "Na Slovácku jsme měli špatná data, ale on je měl nejlepší. Suverénně atakoval data nejlepších hráčů v top zápasech minulé sezony. Ceníme si u něj komplexnosti výkonu, hrozně vyspěl. Dnes měl jedna plus jedna, to se nám dlouho nestalo u středopolaře," uvedl Trpišovský. "Malý příměr s Tomášem Součkem je na místě. Typologie mezi nimi je rozdílná, rozdílů hodně, ale potenciál podobný," dodal kouč.

