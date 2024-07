V Hradci chtějí v nové sezoně potvrdit výkonnostní vzestup a opatrně mluví o pohárech

Fotbalisté Hradce Králové před novou sezonou pomýšlejí na příčky zajišťující účast v evropských pohárech, zároveň ale zatím nechtějí vyhlašovat přehnané cíle. Zástupci klubu o tom mluvili na tiskové konferenci před víkendovým začátkem ligového ročníku. Východočeši chtějí stabilizovat svou pozici v horní polovině tabulky i s pomocí nového investora, o němž by mělo být jasno do příštího léta.

"Vždycky říkám, že ukázaná platí, tyhle předsezonní prognózy nemám rád. Kolem nás všichni posilují, musíme k tomu přistupovat se vším respektem k lize. Musíme začít od 10. místa. Ale samozřejmě si také přeju udělat historický úspěch, teď na jaře jsme od toho byli kousíček. Poháry bych chtěl, ale do sezony vstupujeme se vší pokorou," uvedl sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

"Votroci" v minulé sezoně ovládli nadstavbovou skupinu o Evropu, v rozhodujícím utkání o postup do kvalifikace Konferenční ligy ale podlehli Mladé Boleslavi. Na evropské scéně se naposledy představili v roce 1995, kdy prošli do druhého kola tehdejšího Poháru vítězů pohárů.

"Chci se s Hradcem dostat co nejrychleji do evropských pohárů. Když vezmu, z jakých podmínek jsem odcházel a do jakých jsem se vrátil, tak se to nedá vůbec srovnávat. Potenciál klubu strašně vzrostl, i proto mluvím o pohárech. Pro všechny je to motivace, abychom hráli dobře a dělali lidem radost," přidal ofenzivní univerzál Adam Vlkanova, který se vrátil do mateřského celku po dvou letech a angažmá v Plzni a polském Ruchu Chorzów.

Východočeši odehráli během léta pouze tři přípravné zápasy proti druholigovým soupeřům. Dvakrát remizovali a jednou zvítězili. "Program byl naplánovaný už od předchozího trenéra pana (Václava) Kotala. Nechtěli jsme to měnit, najeli jsme na to," vysvětlil kouč David Horejš.

Hledá se nový investor

"Věřím, že příprava byla úspěšná, ale uvidí se samozřejmě až v sezoně. Kluci celou přípravu dobře odpracovali, přístup byl kvalitní. Bylo vidět, že forma je stoupající, i když jsme v generálce proti Táborsku nedali branku. Pro nás je důležité, že se tam objevily prvky, na kterých pracujeme. Máme nějakou vizi, pracujeme na zlepšování systému, pořád zvyšujeme nároky," řekl sedmačtyřicetiletý trenér, po jehož únorovém příchodu se Hradec Králové výrazně zvedl.

Horejš věří, že dokáže nahradit kanonýra Daniela Vašulína, který přestoupil do Plzně. Byl to však jediný výrazný odchod z kádru. Naopak vedle Vlkanovy přišli do ofenzivy ještě Matěj Náprstek z Jablonce s Ondřejem Mihálikem ze Slovácka. Po hostování přestoupili na východ Čech z Plzně obránce Filip Čihák a záložník Samuel Dancák z Mladé Boleslavi.

Hradec Králové se po návratu do ligy třikrát po sobě umístil do devátého místa a vyšší příčky hodlá udržet i v dalších letech. Primátorka města a předsedkyně představenstva fotbalového klubu Pavlína Springerová uvedla, že pokračuje hledání nového strategického partnera. Aktuálně probíhá přihlašování zájemců, které skončí na konci roku a po vyhodnocení nabídek by měl klub jít do příští sezony už s novým investorem. Ještě by tak mohl vzrůst rozpočet, který pro tuto sezonu činí zhruba 180 milionů korun.