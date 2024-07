Analýza Jana Morávka: Němci to vzali od podlahy. Křídla Španělů i zdvojovali

Pořadatel letošního Eura a jeden z favoritů na vítěze je vyřazen. Ani silný výběr Německa nestačil na rozjeté Španěly. Utkání analyzoval expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek (34).

Jednalo se o fantastický zápas. Extrémně jsem se u něho bavil. Hrálo se nahoru dolů a v obrovském tempu. První poločas byl hodně takticky svázaný, ale rozhodně to nebyla nuda.

Trenér Julian Nagelsmann překvapil, když do sestavy postavil Emre Cana. To nečekala ani německá média, která většinou mají velmi dobré informace o tom, kdo nastoupí. Nagelsmann to obhajoval tím, že chce díky jeho rychlosti lépe zachytávat náběhy Ruize či Pedriho do vápna. Zpětně můžeme říct, že tento tah se mu nepovedl a Cana o poločase vystřídal Robert Andrich.

Sestřih zápasu Španělsko - Německo (2:1p) Česká televize

Naopak s tím, že naskočí Leroy Sané oproti Florianu Wirtzovi, se počítalo. Nagelsmann mluvil už před utkáním o tom, že má rychlost, dynamiku a mohl by se díky tomu dostávat za španělské stopery.

Obecně musím říct, že Němci byli na jedno z nejlepších mužstev na turnaji připraveni výborně. Při bránění zdvojovali ofenzivní hvězdy Lamina Yamala a Nica Williamse. Byli si moc dobře vědomi, že přes tyto dva křídelní hráče hrozí největší nebezpečí Španělů. Obrovský kus práce u toho odvedli Jamal Musiala a Leroy Sané, kteří se poctivě vraceli a vypomáhali dvojici Raum a Kimmich.

Zdvojování Lamina Yamala Livesport

Zdvojování Lamina Yamala Livesport

Do defenzivy se poctivě zapojoval i Leroy Sané Livesport

U Saného je to velké téma už od doby, kdy do Bayernu přišel trenér Thomas Tuchel, který jeho defenzivní činnost ohromně zlepšil. Naopak dříve pod trenéry Guardiolou či Flickem za to byl hodně kritizovaný.

Jakmile se Němci na hřišti při držení balonu přeskupili do formace 3-1-5-1, bylo znát, že někteří hráči mají jasně dané úkoly. Například krajní obránce Raum je v Lipsku hodně ofenzivní a je zvyklý chodit nahoru podporovat ofenzivu.

Jenže proti Španělsku si na to dával pozor. Hodně si všímal toho, kde se Yamal pohybuje, aby při případné ztrátě nebyl moc vysoko a někde nezaspal. Už při útočení si chystal dobrou pozici na možný kontr Španělů. Říká se tomu zbytková obrana, Němci pro to mají označení restverteidigung.

Statistiky hráče proti Španělsku. Opta by Stats Perform

Bylo tak hezky vidět, že i když Německo bylo v držení balonu a Raum by teoreticky mohl naběhnout za obranu či jít do vyšší pozice, stál místo toho vedle Yamala a reagoval na něj.

Líbilo se mi, když se Toni Kroos zatáhl na pozici třetího stopera a Němci byli v držení balonu. Vypadali velmi dobře, měli tam zajímavé pasáže, jen jejich kombinace nevedly k větším šancím.

Španělský presink Livesport

Velice dobře si poradili se španělským presinkem, z nějž několikrát dokázali výborně vyjet díky odvážné kombinaci. Španělé přitom před tímto zápasem měli na turnaji velmi dobrá čísla: v útočné třetině měli nejvíce získaných balonů, jejich průměr byl kolem 7,5.

Ze španělských hráčů se mi nejvíce líbil Rodrigo. Je neuvěřitelný. Přijde mi, že v důležitých momentech je vždy na správném místě. Vždy má ideální postavení. Tím je obrovsky cenný pro trenéry, protože tohle je věc, kterou ne všichni hráči na pozici šestky zvládají. Třeba když sebral míč v obrovské šanci Gündoganovi.

Rodri zastavil Gündogana v obrovské šanci Livesport

Možná že to byl jeden z klíčových faktorů. Když se podíváme na první španělský gól, záložník Andrich nevyhodnotil situaci dobře. Couval ke stoperům, čímž otevřel prostor, kam si naběhl Olmo a skvěle zakončil.

Andrich nechal otevřený prostor a z něho padl úvodní gól Španělů Livesport

Kromě Rodriho na mě udělal dojem ještě jeden španělský hráč – brankář Unai Simón. Líbilo se mi, jakým způsobem rozehrával. Byly tam dva tři balóny, kterými šikovně rozehrál akci a překonal tím první německou presinkovou vlnu. Měl tam sice i pár zaváhání, ale při rozehrávce z něj šlo cítit velké sebevědomí a bylo krásně vidět, jak je gólmanova hra nohou v moderním fotbale důležitá.

Němci už od začátku do zápasu vlétli a hráli hodně od podlahy. Celkem měli v zápase 23 faulů (Španělé 16). Bylo zřejmé, že chtějí trochu přitvrdit. Na druhou stranu Kroos mohl být v prvním poločase vyloučený, protože tam měl dva zákroky na žlutou kartu. Překvapilo mě, že anglický sudí Taylor ji ani jednou nevytáhl. Jako by chtěl, aby si Kroos poslední zápas užil až do konce…

Ale nedovolených zákroků bylo vidět opravdu dost. Neviděl bych v tom vyloženě zákeřnost, spíš se to odvíjí od stylu hry – spousta hráčů umí a chce hrát jeden na jednoho, což jsme třeba v českých zápasech na Euru neviděli.

Pro Španělsko bude velká ztráta Pedri, který by měl přijít o zbytek šampionátu. Navíc se vykartovali Le Normand a Carvajal. Bude zajímavé sledovat, jak si s tím poradí. To, jestli to bude pro Španěly problém, ukáže až jejich úterní duel s Francií.

Včerejší zápas pro mě byl takové předčasné finále. Je trochu škoda, že z šampionátu vypadli Němci a místní euforie tak prozatím končí. Velkou kvalitu ale opakovaně ukázali a Nagelsmann už na pozápasové tiskové konferenci tvrdil, že jeho hlavním cílem bude vyhrát mistrovství světa v roce 2026.