Jdeme správnou cestou, uvedl Motta po výhře nad PSV. Vlahovič podle něj musí zvládat emoce

Trenér Juventusu Thiago Motta (42) byl po utkání Ligy mistrů s PSV (3:1) s výkonem svých svěřenců spokojený, zároveň ovšem přiznal, že je stále co zlepšovat. Vyjádřil se také k podrážděnosti útočníka Dušana Vlahoviče (24), který nelibě nesl to, že se mu nepodařilo skórovat. "Musí zvládnout své emoce. Stává se, že útočník nedá gól, ale musí myslet na to, že na hřišti jsou i jiné věci a že gól přijde," řekl na adresu srbského fotbalisty.

Kenan Yildiz a Weston McKennie poslali Juventus ještě v prvním poločase do vedení 2:0, Vlahovič pak krátce po zahájení druhého dějství připravil třetí gól pro Nica Gonzáleze, on sám se však v utkání gólově prosadit nedokázal.

Poté, co Vlahovič ke konci zápasu nevyužil dvě dobré šance ke skórování, byl viditelně naštvaný. Byl to již třetí zápas v řadě, kdy se srbský kanonýr nezapsal na listinu střelců. "Jsem s jeho prací spokojený," prohlásil přesto trenér Juventusu Thiago Motta pro Sky Sport.

"Dnes gól nedal a je pravda, že útočník chce vždycky skórovat, je tedy správné, že má tuto ambici. Nicméně musí zvládnout emocionální stránku. Stává se, že útočník nedá gól, ale musí myslet na to, že na hřišti jsou i jiné věci a že gól přijde. Máme i jiné útočníky, důležité je, aby se podílel na týmové hře," dodal bývalý hráč PSG, Barcelony či Interu Milán.

Motta, jenž byl do funkce jmenován v červnu poté, co se klub rozloučil s Massimilianem Allegrim, byl s výhrou spokojen, ale věří, že jeho tým se po jeho trenérské premiéře v Lize mistrů může zlepšit.

"Dnes se mi líbila ta konkrétnost," řekl. "Můžeme se ale zlepšit v mnoha dalších věcech, abychom to soupeřům ztížili. Gól, který jsme inkasovali, je věc, která mě trápí nejméně. Co se týče kvality, můžeme se zlepšit. Jdeme správnou cestou. Soutěž jsme začali dobře vítězstvím a teď v tom budeme pokračovat," pochvaloval si po utkání Motta.

Juventus, který v tomto ročníku zatím zůstává ve všech soutěžích neporažený, se příště utká v Serii A s Neapolí a Janovem, následně 2. října odcestuje v rámci Ligy mistrů na půdu RB Lipsko.